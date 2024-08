Gorski reševalci iz Bohinja ganjeni: »Lepo je, da ljudje v današnjem času še kaj cenijo«

Obremenjenost helikopterskih posadk in reševalcev zaradi nesreč v gorah se kljub mnogim opozorilom še povečuje, predvsem v zadnjih treh tednih, ko je sezona dobila še dodaten zagon, so nedavno sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Ne silite v gore, sploh pa ne v alpinistične smeri, če obstaja verjetnost neviht. Če boste po nevihti mokri, nimate rezervnih oblačil ali pa vas bo strah, je to običajno zato, ker ste podcenjevali naravo in ker se na turo niste ustrezno pripravili.

Glede na veliko število nesreč v gorah in klicev pohodnikov, da so v brezizhodnih situacijah, policisti ponovno pozivajo k odgovornosti, previdnosti in premišljenim odločitvam.

»Upoštevajte vreme, načrtujte turo, imejte ustrezno opremo in obutev, dodatna oblačila, dovolj vode, kondicijo, hodite vsaj v dvoje. Domače seznanite s turo, imejte napolnjen telefon in vklopljene lokacijske podatke. V poletnem času pa sledite načelu, da se v gore hodi zgodaj in da ste do popoldneva, ko se poletne nevihte rade razbesnijo, na varnem in po možnosti že v dolini. Opazujte nebo in oblake, ob bližajoči nevihti pa se izogibajte izpostavljenim točkam in objektom, poiščite varno zavetje in počakajte, da se razmere umirijo. Če se znajdete na robu police, je dobro, da se pripnete z vrvjo,« svetujejo.

»Lepo je, da ljudje v današnjem času še kaj cenijo«

Gorska reševalna služba Bohinj je letos s trenutno 65 intervencijami do danes najbolj obremenjena gorsko reševalna služba v Sloveniji. Ob tem so na družabnem omrežju objavili zapis, v katerem je prav posebna zahvala, ki jo so prejeli. »Gorski reševalci smo skoraj vedno po končanem reševanju deležni ustne zahvale, redkeje se nam zahvalijo v (tipkani) pisni obliki, rokopis pa je v današnjih časih redka "dobrina", ki pa smo je še toliko bolj veseli. Večina nas je namreč ravno prav "mladih", da se še spomnimo tistega občutka, ko smo po nekajtedenskem čakanju v nabiralniku le zagledali pismo takratne simpatije, ga skoraj s svetlobno hitrostjo odprli in s strogim zanimanjem znova in znova prebirali.

Mladež, ki smo jo pred nekaj dnevi rešili s Pršivca, nas je presenetila s tekočo in pisno zahvalo. "Lepo je, da ljudje v današnjem času še kaj cenijo", je dejal eden izmed naših članov, ki je bil tisto noč v prvih "bojnih" vrstah, tem besedam pa se pridružujemo tudi ostali.

Pismo že ima posebno mesto v našem arhivu, napitek za moč pa bo sčasoma zagotovo našel svojo pot v navidezno večnost.«

Ker je zahvala v angleščini so gorski reševalci poskrbeli še za prevod:

»Dragi gorski reševalci, radi bi se vam zahvalili za vašo neverjetno potrpežljivost, moč in prijaznost. To, da si vzamete čas, da bi med vašim normalnim vsakdanjikom počeli nekaj tako pomembnega in junaškega, je resnično navdihujoče in se nas je vseh štirih zelo dotaknilo. Jaz (Anna) bi se vam še posebej rada zahvalila, da ste me tako zelo bodrili in mi pomagali. Večno se bom spominjala vaše prijaznosti.

Želimo, da to malenkost sprejmete v znak naše hvaležnosti, ki pa se ne more primerjati s tem, kako zares cenimo, kar ste naredili za nas. Želimo vam vse dobro!

Anna, Jake, Aaron in Ada«