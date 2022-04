Že v kratkem ponovni dvig cen goriva? Takšne so napovedi ...

Od začetka vojne v Ukrajini smo priče rekordnim cenam dizla kot tudi najvišjim cenam bencina doslej. Sredi marca je vlada omejila ceno litra 95-oktanskega bencina na 1,503 evra, ceno litra dizla pa na 1,541 evra. Ta omejitev bo veljala do 30. aprila. V tem času bi lahko prišlo do spremembe sestave državnega zbora, prav tako je to čas, ko bodo ljudje na počitnicah. Naj si že zdaj napolnijo rezervoarje? Bi utegnile cene spet poskočiti? Z vprašanji smo se obrnili na analitika.

»Cene bodo verjetno višje. Povpraševanje po naftnih derivatih je neelastično, cena nafte na svetovnih trgih pa je na visokih ravneh zaradi geopolitičnih nestabilnosti. Podjetja, ki preprodajajo naftne derivate, del podražitve prenesejo na kupce, preostanek pa gre na škodo njihovih marž,« pravi Matjaž Pogorevc, analitik s področja analiz, Triglav Skladi.

Sam ni pristaš tega, da je treba na vrat na nos napolniti rezervoar. »Čredni zakupi povzročijo šok, ki dvigne cene, in zato na dolgi rok potrošniki z zakupi izravnajo prihranke. Boljši predlog kot zakup pogonskih goriv je naslednji: ekonomična vožnja, uporaba javnega prometa in vožnja s kolesom,« pravi.

Kakšne so možnosti, da bi cene nehale divjati in bi nekoliko upadle? »V primeru, da Ruska federacija in Ukrajina podpišeta mirovni sporazum, zahodne države pa ovržejo nekatere sankcije, ki so namenjene energetskemu sektorju ruske federacije, lahko pričakujemo pocenitev. Levji del cene na črpalkah predstavljajo trošarine in davki na pogonska goriva, in če bodo trenutne ravni cen nafte dolgotrajne, potem bo država praktično primorana znižati trošarine ter tako poskrbeti za deeskalacijo inflacijskih pritiskov, ki jih povzročajo energenti,« ocenjuje Pogorevc.

Pričakovati je določeno podražitev

Čeprav je cena sodčka nafte v zadnjem mesecu sicer malenkost upadla, pa se to prav dosti pri maloprodajnih cenah goriva najbrž ne bo poznalo, meni Peter Mizerit iz Primorskih skladov. »Če vlada ne bo podaljšala 'zamrznitve' cen na bencinskih servisih, je pričakovati določeno podražitev, kot se je to dogajalo v sosednjih državah. Kolikšna bo in ali se izplača zaradi tega čakati v vrstah pred bencinsko črpalko samo zaradi enega tanka, bo pač presodil vsak sam – prav velikih efektov razen nekaj evrov enkratnega prihranka pa s takim početjem ne moremo ustvariti.«

Za dolgoročne trende na področju cen nafte in plina bodo pomembnejši nadaljnji razvoj dogodkov v Rusiji in Ukrajini, napovedano stopnjevanje sankcij in morebitni dodatni zapleti povezani z državami, ki so bogate s surovinami in obenem revne z demokratičnimi standardi vodenja, poudarja Mizerit. »Zavedati se moramo, da tudi večina teh držav, s katerimi zdaj Evropa hiti sklepati pogodbe o dobavi energentov za nadomeščanje ruskega plina in nafte, niso ravno svetilniki demokracije. Pač namesto ruske oligarhije se bo nekaj časa financirala neka druga. «

Za zdaj po njegovi oceni ni videti, da bi lahko pričakovali večje pocenitve energentov. »Morda je še najbolj pozitivno dejstvo, da se počasi zaključuje glavna kurilna sezona, ob upanju, da se do jeseni stvari vendarle spremenijo na bolje,« še dodaja Mizerit.