Gorenjski Baltazar s čudežno gobo nad demenco

Andrej Gregori je eden največjih poznavalcev medicinskih gliv na svetu. Doktorja biotehnologije iz Podkorena so gobe navdušile že kot otroka, kot študenta pa so ga osupnili njihovi zdravilni učinki. Z očetom, tudi biologom, sta že pred več kot štirimi desetletji zdravilne gobe gojila na domači kmetiji, kjer je z leti nastalo visokotehnološko podjetje MycoMedica za raziskovanje in izdelovanje prehranskih dopolnil. Gregori je prava enciklopedija zdravilnih gob, zato ni čudno, da se ga je prijelo ime gobji Baltazar, po liku iz priljubljene hrvaške risanke o profesorju Baltazarju. Alzheimer in dr...