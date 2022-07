Janša Golobu: »Kot da bi tik pred največjo nevarnostjo požarov ukinili gasilce«

Vlada je na današnji seji izdala odlok o ukinitvi urada za demografijo, ki je začel delovati jeseni 2021. Njegove pristojnosti seli na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlada hkrati predlaga preložitev začetka izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi na april 2024, v vmesnem času pa bo pripravila nujne spremembe zakona.

Janša: »Kot da bi tik pred največjo nevarnostjo požarov ukinili gasilce«

Urad za demografijo je oktobra 2020 ustanovila vlada Janeza Janše, delovati pa je začel jeseni 2021. Urad se ukine 30 dni po objavi odloka v uradnem listu, so sporočili po seji vlade.

Ukinitev urada so predlagali zaradi prekrivanja delovnega področja z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo bo prevzelo tudi zaposlene na uradu, materialna sredstva, dokumentacijo urada in neporabljeni del sredstev, ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada.

Ob tem se je oglasil tudi bivši premier in šef SDS. Janša je ukinitev urada za demografijo komentiral z besedami: »Kot da bi tik pred največjo nevarnostjo požarov ukinili gasilce.«