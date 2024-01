Golobova izbranka trn v peti Janši. Ste slišali, kaj je pozval?

Prvak SDS Janez Janša je ob napačnem navajanju izobrazbe kandidatke za kmetijsko ministrico Mateje Čalušić premiera Roberta Goloba na družbenem omrežju X pozval, naj umakne predlog njene kandidature ter tako DZ in sebi prihrani »nekaj dragocenega časa in kredibilnosti«. V NSi ob tem pričakujejo čimprejšnja pojasnila Čalušićeve glede njene izobrazbe.

Na spletnih straneh DZ je bila namreč še do nedavnega napačno navedena izobrazba poslanke Svobode in od minulega tedna tudi ministrske kandidatke Čalušićeve.

Mateja Čalušić FOTO: Gibanje Svoboda

Tako na spletni strani DZ kot tudi na kandidatni listi, ki jo je pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija, je bilo namreč zapisano, da ima univerzitetno izobrazbo, medtem ko je iz njene javno objavljene diplome razvidno, da ima le diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje.

Čalušićeva je v prvem odzivu poudarila, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima. Kot njena izobrazba je bila namreč navedena univerzitetna diploma, a ima le visokošolsko.

Da je pri vnosu podatkov o poslanki in njeni izobrazbi prišlo do napake, so se že v soboto za STA odzvali tudi v poslanski skupini.

Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel

Prav tako se za zdaj niso odzvali v kabinetu predsednika vlade kot tudi ne koalicijskih partnericah SD in Levici.

Golob vztraja pri Čalušićevi

Premier Robert Golob tudi po zapletu z napačnim navajanjem izobrazbe kandidatke za kmetijsko ministrico Mateje Čalušić, sicer poslanke Svobode, vztraja pri svojem predlogu. Ministrska kandidatka, ki jo v naslednjih dneh čaka predstavitev pred matičnim odborom DZ, uživa zaupanje predsednika vlade, so za STA potrdili v njegovem kabinetu.

V Gibanju Svoboda so v današnjem odzivu poudarili, da se Čalušić nikoli ni predstavljala z napačno izobrazbo, temveč je šlo za administrativno napako, za katero odgovornost v celoti prevzema stranka. Za napako se opravičujejo in zavračajo očitke o zavajanju volivcev. Tudi Čalušić je v odzivu zatrdila, da se ni predstavljala z izobrazbo, ki je nima, in izrazila obžalovanje, da je prišlo do neželene administrativne napake.