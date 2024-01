To pa je preobrat! Znano, koga bo premier Golob predlagal za kmetijskega ministra

Predsednik vlade Robert Golob je v DZ poslal predlog za imenovanje poslanke Mateje Čalušić iz vrst Gibanja Svoboda za novo kmetijsko ministrico. Čalušićeva bo na mestu kmetijske ministrice nasledila Ireno Šinko, za katero je Golob zaradi izgube zaupanja oktobra lani predlagal razrešitev s položaja.

Gre za precejšnje presenečenje, potem ko je za glavnega favorita za prevzem funkcije veljal upokojeni major Vojko Adamič, ki pa po poročanju nekaterih medijev s svojo predstavitvijo pred novoletnimi prazniki ni prepričal poslancev največje vladne stranke.

Kot so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Adamič premierja obvestil, da se je po vnovičnem temeljitem premisleku odločil, da umakne soglasje za kandidaturo za ministra za kmetijstvo. Adamičevo poklicno pot je zaznamovalo predvsem delovanje v Slovenski vojski, je upokojeni major in veteran vojne za Slovenijo. Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je sicer študiral zoologijo, danes se ukvarja z gojenjem koz .

Sporočilo v zadnjem trenutku ...

Golob je tako v zadnjem trenutku sporočil, da bo kmetijski resor, ki ga od odhoda Šinko začasno vodi obrambni minister Marjan Šarec, tudi v prihodnje vodila ženska. Če bo Čalušić uspešno prestala zaslišanje pred matičnem odborom, kar bi sicer zaradi razmerja moči strank morala biti le formalnost, bo postala četrta ženska na čelu kmetijskega resorja pri nas po Mariji Lukačič, Aleksandri Pivec in Šinko.

Kdo je Mateja Čalušić ?

Čalušić, tudi podpredsednica odbora DZ za kmetijstvo, je po izobrazbi inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin. Kot je zapisano ob njeni predstavitvi na spletni strani stranke, od tukaj izvira njena ljubezen do podeželja in kmetijstva. Diplomirala je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, opravljen pa ima tudi tečaj za sommelierja prve stopnje pri Društvu za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije.

»Kot poslanka se zavzemam za vitalnost in konkurenčnost kmetijstva in prehranske industrije ter skrajšanje dobavnih verig in lokalno samooskrbo. Skrb za učinkovitejšo rabo naravnih virov, naše kulturne dediščine in hkratnega razvoja diverzifikacije podeželskih skupnosti so moja zaveza tako sebi kot vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije,« piše na spletni strani stranke.

Delovne izkušnje je, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, Čalušić pridobivala tudi v družinskem podjetju, ki se ukvarja z gradbenimi instalacijami in gostinstvom. » V zadnjih letih je uspela povezati in v okviru lokalne dobavne verige združiti več mladih istrskih vinarjev. V svoji viziji izpostavlja potenciale Slovenije, ki bi lahko postala prepoznavnejša zelena destinacija, za kar pa je treba več vlagati v znanja in inovacije, vitalnost in konkurenčnost podeželja, spodbujati kratke dobavne verige in lokalno samooskrbo, predvsem pa poskrbeti za učinkovitejšo rabo naravnih virov in diverzifikacijo podeželskih skupnosti,« so zapisali. Čalušič, ki prihaja iz Kopra, je bila rojena 5. septembra 1987.

Ministrsko kandidatko najprej čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga morajo na seji potrditi še poslanci. Zaslišanje kot tudi potrditev nove ministrice v DZ je torej pričakovati prihodnji teden.

Po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra predlagal razrešitev tedanje ministrice Šinko

Predsednik vlade je kandidata za izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja iskal po tistem, ko je po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra predlagal razrešitev tedanje ministrice Šinko. Goloba je zmotil predvsem njen odziv in branjenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi po tistem, ko se je izkazalo, da so slovenski potrošniki zaužili več ton sadja z vsebnostjo pesticidov.