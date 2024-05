Golob: Z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva ne bo več škodljivega prepletanja

Predsednik vlade Robert Golob se je danes udeležil slavnostne akademije ob 130. obletnici delovanja Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto, kjer je bil slavnostni govornik. Poudaril je, da je zdravstvo prioriteta vlade in ravno z razmejitvijo med javnim in zasebnim zdravstvom bo poskrbljeno, da ne bo več škodljivega prepletanja med enim in drugim.

Pohvalil je razvoj SB Novo mesto, ki je skozi čas zrasla v četrto največjo bolnišnico v Sloveniji s 1200 zaposlenimi. Ob tem je izpostavil, da je Splošna bolnišnica Novo mesto imenitna, ker je vse od svojih začetkov prodorna, inovativna, fleksibilna ustanova, ki se prilagaja izzivom časa. Odlikuje jo tudi močna povezanost z lokalno skupnostjo.

Poudaril je, da je SB Novo mesto najboljša v državi po ekonomskih pokazateljih. »Samo v lanskem in letošnjem letu ste izvedli veliko investicij, veselim pa se tudi otvoritve negovalne bolnišnice,« je dejal.

Izpostavil je pozitivno klimo, za katero si SB Novo mesto močno prizadeva. »Pacienti se dobro počutijo, ker vedo, da so prišli v oskrbo k srčnim in predanim ljudem, ki jim je mar za bolnika. Globoko se vam zahvaljujem za vaše delo in predanost,« je dejal.

Dodal je, da bodo ravno z razmejitvijo med javnim in zasebnim zdravstvom bolnišnice delovale še bolj uspešno, ker bodo nagrajeni tisti, ki so z vsem srcem predani delu v javni ustanovi za korist bolnika.