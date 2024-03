Golob: To je nacionalno dejanje, ne le simbolično (FOTO)

V karavanškem predoru so danes slovesno zaznamovali preboj druge predorske cevi. Gre za enega od najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi, ki bo izboljšal pretočnost prometa med Slovenijo in Avstrijo. Promet bo po novi cevi predvidoma stekel do konca leta 2025, nemoteno po obeh ceveh pa šele leta 2029.

Predor Karavanke je najdaljši cestni predor v Sloveniji, hkrati pa tudi edini enocevni avtocestni predor v državi. V letu 2019 kot zadnjem predkoronskem letu je predor na dan prevozilo v povprečju 11.952 vozil, od tega 1393 tovornih. V letu 2023 je bilo vozil za 13 odstotkov več, in sicer 13.505, od tega 1697 tovornih.

»Preboj tako prve kot druge cevi je ne samo simbolično dejanje, je bistveno več – gre za prebijanje verige, ene najdaljših verig v Evropi, gre za prebijanje tiste verige, ki je žal v preteklosti večkrat razdruževala tudi pripadnike slovenskega naroda. Vsak preboj in vsaka povezava skozi to verigo je nacionalno dejanje, državotvorno dejanje, in zato je današnji dan še bolj pomemben,« je na slovesnosti izpostavil premier Robert Golob.