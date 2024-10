Golob si je lahko (za zdaj) oddahnil, na KPK naredili tole, medtem prijavili novo šefico poslancev Svobode

Kot navaja Delo, je bilo pričakovati, da bodo danes pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zaslišali predsednika vlade Roberta Goloba. Gre za zasliišanje zaradi sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Vendar pa so na KPK oktobrsko sejo prestavili.

Za Delo so pojasnili, da so nekatere izmed prič opravičile udeležbo in ker je pooblaščenec obravnavane osebe posredoval obsežno dokumentacijo, iz katere izhajajo nova dejstva in dokazi.

Ob tem je pooblaščenec predsednika vlade na upravno sodišče vložil tudi tožbo na sklep, s katero mu je KPK omogočila vpogled v spis oziroma dokumentacijo, in sicer zaradi prekritja določenih varovanih (osebnih) podatkov. KPK bo zaprosila sodišče za prednostno obravnavo te tožbe, saj meni, da odločitev v tej zadevi lahko vpliva na samo vsebino razgovorov, pravice obravnavane osebe v postopku.

Na KPK prijava zoper Levičarja in Avšič Bogovič zaradi Jeka 2

So pa na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prejeli prijavo zoper državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja in poslanko Svobode Natašo Avšič Bogovič z očitkom konflikta interesov in nezakonitega lobističnega ravnanja v povezavi z referendumom o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2). »Prijavo bomo obravnavali v predhodnem preizkusu in jo preverili z vidika naših pristojnosti,« so za STA povedali na KPK.

Poslanka GS Natasa Avsic Bogovic. FOTO: Bor Slana/sta

Prijavitelj v prijavi, ki jo je pridobila STA, spominja, da sta tako Levičar, ki je v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba zadolžen za koordinacijo projekta Jek 2, kot Avšič Bogovič, ki je med drugim predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na svoji funkciji prišla iz enega od podjetij v skupini Gen, kjer da ju prejšnje delovno mesto tudi čaka. Levičar je bil med drugim poslovni direktor Gena energije, Avšič Bogovič pa svetovalka uprave trgovca z elektriko Gen-I. Po njegovem videnju Levičar in Avšič Bogovič na svojih funkcijah dejansko opravljata storitve lobiranja po definiciji dejavnosti lobiranja. Prijavitelj je prepričan, da bi se morala v vseh letošnjih postopkih odločanja o referendumu o Jeku 2 izločiti.

»Večkrat povzročila netransparentnost postopkov«

Na pozicijah, ki jih zasedata, sta lahko po navedbah prijavitelja »večkrat povzročila netransparentnost postopkov«. To se je, tako prijavitelj, zgodilo tudi na seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor minuli teden, na kateri so potrdili predlagana datum referenduma in referendumsko vprašanje.

Prijavitelj namreč poudarja, da predlagani odlok o referendumu, ki ga bo v četrtek dokončno potrjeval DZ, nosi drugačno ime od vsebine referendumskega vprašanja. Predlog odloka namreč govori o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, predlagano vprašanje pa se glasi: Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?

Danijel Levičar. FOTO: Voranc Vogel

»Odlok vsem v posmeh nosi drugačen naslov, vprašanje v odloku pa zahteva izrecno prvenstveno odločitev o izgradnji Jeka 2, drugi nizkoogljični viri so drugorazredni. Naslov referenduma daje enoznačen vtis, da gre samo za koristi iz nizkoogljičnih virov in ne omenja a priori nobene fizične izvedbe nobenega nizkoogljičnega vira,« ugotavlja prijavitelj.

Avšič Bogovičeva vse očitke zavrača

Na novico o prijavi se je že odzvala Avšič Bogovičeva, sicer tudi nova vodja poslancev Svobode. S kakršnokoli prijavo uradno ni seznanjena, zgornje očitke prijavitelja pa v celoti zavrača. »V vseh postopkih sem ravnala popolnoma transparentno, vestno opravljala svojo funkcijo poslanke in predsednice parlamentarnega odbora v skladu z zakonom in poslovnikom,« je zagotovila. Izpostavila je, da v poslanski skupini protikorupcijski komisiji vedno sporočajo tudi vse lobistične stike.

STA se je za odziv obrnila tudi na kabinet predsednika vlade, a nanj še čaka. Premier Robert Golob je v izjavi po predaji poslov na obrambnem ministrstvu dejal le, da za zadevo sliši prvič in je zato ne more komentirati.