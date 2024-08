Slaba novica za Goloba, preiskava se nadaljuje

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je na sredini dopisni seji sprejel sklep, da se nadaljuje postopek preiskave, ki jo zaradi sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar vodi zoper premierja Roberta Goloba, so danes sporočili s KPK.

»Prenehali so namreč vsi razlogi, zaradi katerih je morala KPK začasno prekiniti postopek, saj obravnavani osebi zaradi zadržkov Specializiranega državnega tožilstva (SDT) ni mogla zagotoviti celovitega vpogleda v spis in s tem vseh procesnih pravic,« so pojasnili.

Zahtevali izločitev Savskega

SDT je namreč 10. julija z dopisom obvestilo KPK, da so prenehali razlogi, zaradi katerih bi aktivnosti komisije lahko škodovale interesom predkazenskega postopka. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak 1. avgusta je postal brezpredmeten tudi drugi razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave. Pooblaščenec predsednika vlade je namreč zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega, ki pa mu je 31. julija prenehal mandat.

Ker je Golobov pooblaščenec na sodišču izpodbijal zavrnitev zahteve za izločitev, je bil namreč senat KPK nesklepčen, saj se je iz obravnave zadeve že ob prejemu prijave izločil predsednik komisije Robert Šumi. Z novo namestnico predsednika KPK je senat znova sklepčen, so dodali v sporočilu za javnost.

Sklep sprejeli soglasno

Senat KPK v sestavi obeh namestnikov predsednika Davida Lapornika in Tine Divjak je tako na sredini seji soglasno sprejel sklep o nadaljevanju postopka preiskave. Hkrati je sprejel sklep, da se Golobu omogoči vpogled v spis, torej v dokumentacijo, ki jo KPK vodi v tej zadevi. Oba sklepa in dokumentacijo je komisija z elektronskim vročanjem že posredovala premierjevemu pooblaščencu, zaradi interesa javnosti pa je o tem seznanila tudi javnost.

V nadaljevanju bo KPK z Golobom in vabljenimi pričami izvedla razgovore, po potrebi pridobila dodatno dokumentacijo ter izvedla druga dejanja, na podlagi česar bo lahko potrdila ali ovrgla sume kršitve integritete in s tem zaključila postopek, so še sporočili s KPK.