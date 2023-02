Golob napovedal, kaj bo s cenami hrane v naslednjih mesecih: Trgovci so si vzeli preveč

Ljudi tepejo cene elektrike, plina in hrane. Stroški letijo v nebo in tudi predsednik vlade Robert Golob je pred časom dejal, da ni zadovoljen s tem, da vladi ni uspelo dovolj zajeziti rasti cen hrane. Sinoči je bil gost v oddaji 24ur zvečer in je voditelju Urošu Slaku med drugim pojasnil, kaj pričakuje glede cene hrane v prihodnje.

»Dvignili smo minimalno plačo, največ v zgodovini. Sprejeli smo nov interventni zakon, s katerim bomo pri presoji kreditne sposobnosti odpravili vpliv dviga minimalne plače,« je povedal. Po njegovih besedah na eni strani dvigujejo prihodkovno stran, na drugi pa so izpeljali reguliranje cen nafte, elektrike, plina in bodo cene ostale nespremenjene do konca leta.

Golob priznava, da le cene hrane niso regulirali. »Naša sosednja Madžarska ima kar 40-odstotno rast cene hrane, pri nas je 20-odstotna, kar je preveč, zato smo primerjalnik zamenjali z digitalnim pajkom, s katerim zdaj cene spremljajo na vseh 15.000 izdelkih, ne več le na košarici osnovnih živil,« je dejal.

»S tem želimo trgovce prisiliti, da nižjih cen ne bodo držali le na izdelkih, ki jih spremljamo, ampak na celotnem asortimanu. Ocenjujemo, da so si od ljudi vzeli nekoliko preveč čez božične praznike in zdaj je čas, da začnejo to vračati,« je dejal.

Pričakuje, da bodo cene hrane ostale »najmanj tam, kjer so, najverjetneje pa bodo tudi padale«.