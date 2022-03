Golob končno predstavil program stranke: zeleni preboj, moderna socialna država ...

V Gibanju Svoboda se bodo s programom Zaslužimo si, ki so ga predstavili danes na konvenciji v Ljubljani, zavzemali za zeleni preboj, moderno socialno državo ter svobodno in odprto družbo. Med prioritetnimi področji v programu med drugim naslavljajo izzive na področju zelenih politik, gospodarstva in zdravstva, poudarjajo tudi pomen pravne države. V programu poudarjajo, da si želijo Slovenijo, ki bo bogata po svoji raznolikosti in zmožna sodelovati v zagovarjanju temeljnih pravic in svoboščin svojih prebivalcev.

Stranka med prioritetami programa izpostavlja zeleni prehod. Prepričani so, da si Slovenija zasluži varno energetsko prihodnost, kjer so fosilna goriva stvar preteklosti. Obljubljajo bistveno povečanje rabe obnovljivih virov energije, cenovno dostopno energijo za gospodinjstva in gospodarstvo, zmanjšano vlogo zemeljskega plina in sistemski pristop k spodbujanju razvoja krožnega gospodarstva.

Podpirali bodo tudi razvoj tehnoloških parkov za enostavni začetek podjetniškega delovanja, večjo privlačnost vlaganj v razvoj digitalnih in zelenih zagonskih podjetij, spodbujali naložbe v tehnologije prihodnosti in sofinancirali ciljno usmerjene programe zelenega prehoda podjetij z namenom zniževanja njihovega ogljičnega odtisa.

Na področju zdravstva napovedujejo nov interventni zakon, v okviru tega pa takojšnje skrajšanje čakalnih dob, debirokratizacijo in digitalizacijo zdravstvenih storitev, nadzor nad plačili javnih storitev, najkasneje dve leti po začetku mandata pa tudi sodoben zakon o zdravstvenem sistemu.

Za pomembnejšo vlogo predsednika države

Obljubljajo še zavzemanje za krepitev vloge predsednika republike, ki bi zagotavljal neodvisnost sodstva in ustavnost, ter napovedujejo krepitev integritete javnih funkcionarjev in demokratizacijo volilnega sistema z uvedbo preferenčnega glasu.

Na področju zunanje politike in obrambe bi krepili vlogo Slovenije v alpsko-jadransko-podonavskem in mediteranskem prostoru, modernizirali slovensko vojsko in odstranili tehnične prepreke na meji. Menijo tudi, da mora država opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z javnim izražanjem mnenja in zborovanjem.

Na področju financ v stranki napovedujejo prenovo obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, krepitev slovenskega kapitalskega trga in večjo vlogo zaposlenih v lastništvu podjetij ter aktivacijo spečega kapitala. Zavzemali se bodo tudi za skladen in enakomeren regionalni razvoj in decentralizacijo državnih institucij.

Univerzalni otroški dodatek, uvedba državnih garancij za posojilo za nakup nepremičnine

Družinam bi med drugim pomagali z uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, mladim z uvedbo državnih garancij za posojilo za nakup prvega stanovanja in gradnjo stanovanj prek stanovanjskih zadrug, upokojencem pa z dostojnimi pokojninami, aktivnim predupokojitvenim obdobjem in možnostjo ponovne zaposlitve.

Na področju vzgoje in izobraževanja napovedujejo povečanje sredstev za financiranje visokega šolstva, prenovo štipendijske politike in pilotne centre poklicne odličnosti.

Kot pomembno ocenjujejo tudi digitalno preobrazbo Slovenije, reformo medijske zakonodaje ter prenovo in modernizacijo kulturnega sektorja.

