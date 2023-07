Golob in Loredan na štiri oči: govorila o interpelaciji in se strinjala, da ...

Premier Robert Golob in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sta danes na štiri oči spregovorila o vloženi interpelaciji o delu ministra. Strinjala sta se, da gre za nov manever SDS, s katerim nadaljujejo politizacijo namesto iskanja rešitev za zdravstvo. Temu pa je bil namenjen tudi velik del današnjega srečanja funkcionarjev Svobode.

Temeljit pogovor na Brdu pri Kranju

Poslanci, ministri in drugi funkcionarji iz vrst največje vladne stranke so namreč danes več ur za zaprtimi vrati zasedali na Brdu pri Kranju, kjer so tik pred parlamentarnimi počitnicami opravili bilanco doslej opravljenega dela. Po navedbah Gibanja Svobode so tako opravili »temeljit pogovor o dosedanjih dosežkih stranke in se dogovorili o usmeritvah za prihodnost«.

Ob robu srečanja pa sta se pogovor opravila tudi predsednik vlade Golob in minister za zdravje Bešič Loredan, ki ga je minuli teden doletela interpelacija, v kateri mu največja opozicijska stranka SDS očita poslabšanje razmer v zdravstvu, med drugim podaljšanje čakalnih dob v zdravstvu ter neizpolnjene in prelomljene obljube o časovnici napovedane zdravstvene reforme.

V interpelaciji tako premier kot minister vidita še enega v vrsti manevrov SDS, so po srečanju navedli v Svobodi. Tako Golob kot Bešič Loredan sicer vsebine same interpelacije za zdaj še nista komentirala.

Obenem so v stranki danes poudarili, da dostopno, učinkovito, kakovostno in finančno stabilno javno zdravstvo tudi v prihodnje ostaja prioriteta tako Gibanja Svoboda kot vlade. To je po trditvah stranke tudi enotno sporočilo udeležencev današnjega sestanka.