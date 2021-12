Glino pregnetli v izdelke z dušo (FOTO)

KUD Pirniče, ljubiteljsko kulturno društvo, ki častitljivo tradicijo ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti nadaljuje že 85 let, je odprlo razstavo unikatnih izdelkov iz keramike. Svoja dela so postavili na ogled člani in članice likovne sekcije v okviru KUD. Kot je pojasnila mentorica sekcije Majda Žakelj, so v društvu, ki povezuje mlado in malo manj mlado, zelo dejavni.

V KUD Pirniče so odprli razstavo unikatnih keramičnih izdelkov. FOTOGRAFIJE: Igor Mali

»Poleg predstav in zelo različnih sekcij, od gledališke do filmske in še katere, vsak mesec okrasimo izložbena okna KUD. Trenutno so na ogled božični venčki. Od leta 2019 smo izložbo okrasili že 35-krat, največkrat s slikami,« pojasnjuje Žakljeva, medtem ko nas popelje v svet keramike. Najprej pojasni, zakaj gline, pridobljene na Ljubljanskem barju med gradnjo ceste, ne more speči, zaradi česa jo sušijo na zraku. »Ugotovila sem, da te gline ne moreš odžgati. Očitno vsebuje veliko zdravilnih snovi, da to ne gre,« pravi. Medtem nam kaže t. i. grobe izdelke oziroma izdelke v delu, »tiste, ki so prestali prvo žganje, rečemo mu biskvitno. Potem jih glaziramo in nato znova vrnemo v peč, v kateri je 1000 stopinj.«

Skupaj ustvarjajo stari in mladi

Svoja čudovita dela v obliki nakita, zvoncev, različnih posodic, skodelic pa vse do svečnikov so postavili na ogled Ivica Jan, Olga Bitenc, Tone Rebolj, Milena Blatnik, Anica Pogačnik, Marija Michaud, Sonja Pust in mentorica Žakljeva. Zadnjih pet let upokojenka se ni nikdar ukvarjala z umetnostjo. A meni, da ima žilico po očetu, saj se spominja, da je večkrat, ko je bila majhna, risal konjske glave. »Ko sem 2003. narisala svojo prvo sliko, je bila to konjska glava,« se spominja.

Ponosna, ker so člani društva tudi otroci, dodaja, da gre tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Na delavnice »hodijo tudi moje tri vnukinje,« s ponosom razkaže dela 7-letne Keje Krašovec ter 10-letne Neje in 13-letne Kaje Vavkman. A v isti sapi hiti naštevati še preostala imena podmladka, ki tam razstavlja. Med njimi so Marcela in Medeja Firm, 11-letna Lana Militarov in 9-letna Manca Kos. »Deklice so bile res zelo zagnane za delo,« je ponosna mentorica.

Izdelki so nastajali približno tri, štiri leta, srečujejo se enkrat na teden, ob sredah. Običajno slikajo, »a so gospe in gospod kar zainteresirani tudi za keramiko«. Ker so izdelki nastajali nekaj let, je viden napredek posameznih ustvarjalcev, poudarja sogovornica. Do končnega izdelka je potrebnega precej dela.

Ko odpreš peč in vidiš glazirane izdelke, se čudiš, navdušuješ, včasih se celo zjočeš od sreče.

»Najprej ga je treba zgnesti, oblikovati, da ga lahko potem, ko se en teden suši, zbrusiš, pobarvaš. Potem gre v žganje na 1000 stopinj za 12 ur. Vzameš ven in prineseš spet v KUD in ga še enkrat zglaziranega porinemo peč, znova za 12 ur. A ko odpreš peč in vidiš glazirane izdelke, se čudiš, navdušuješ, včasih se celo zjočeš od sreče zaradi tega, kar zagledaš,« ne skriva navdušenja. Razstava je le »duša za dušo z dušo«, pravi, ko jo vprašamo, ali je mogoče razstavljene izdelke tudi kupiti. Obiščite jih, ne bo vam žal.

Nakit iz karamike

Mentorica likovne sekcije Majda Žakelj je nadvse ponosna na izdelke svojih varovancev.