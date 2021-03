Gesta in pol: mariborsko podjetje želi plačati kazni dijakom

Mariborski dijaki dobivajo kazni in pozive na sodišče zaradi zbiranja na protestnem shodu, na katerem so zahtevali odprtje šol. Nekaj, kar bi bilo še pred letom dni nekaj povsem nepredstavljivega, je zdaj že predmet političnih obračunavanj: stranka SD je premierjapozvala k amnestiji dijakov, ta pa jim je odgovoril, naj jim v stranki kazni plačajo sami.Podporo dijakom je sicer v današnjem pogovoru izkazal tudi predsednik republikemedtem pa so se našli tudi dobri ljudje s konkretno pomočjo. Mariborsko podjetje VBO je namreč na facebooku pozvalo uporabnike, naj jim pomagajo poiskati dijake, ki so domov prejeli položnice s kaznijo 400 evrov. »Kazen plačamo mi,« so zapisali.»Dejstvo je, da je epidemija med nami in brez ustreznih ukrepov se virusa še dolgo ne bomo znebili. A pri tem moramo biti človeški. Prepričani smo, da bi policisti ustregli vsem formalnostim tudi tako, da bi dijakom predali zgolj opomine. Plačilna globa 400 EUR, kar je več kot polovica slovenske minimalne plače, pa je za tako dejanje nedopustna. Sploh pa za dijake. Le pomislite, kako bi se vi počutili v dijaških letih, če bi prejeli takšno globo le zato, ker ste na glas opozorili na nekaj tako samoumevnega kot je pravica do kakovostnega šolanja,« so pri podjetju med drugim zapisali objavi.Kot poroča Večer, podjetje, ki se ukvarja z zobozdravstvenimi storitvami, sicer vodita svakinja in brat poslanca SDSin