Gasilski zanesenjaki slavijo (FOTO)

Mineva 30 let, odkar je komisija Občinske Gasilske zveze Mozirje, sestavljena iz operativnih vodij (poveljnikov), izdelala prvo kategorizacijo enot tamkajšnjih gasilskih društev in na tej osnovi opredelila obvezno opremo, potrebno za gašenje, reševanje in varovanje imovine.

Ko je ta pomembni ukrep s podporo Gasilske zveze Slovenije pridobil tudi formalno veljavo, se je takratna občina, kasneje pa tudi vse druge v Zgornji Savinjski dolini, oprla na to osnovo ter dosegla normativno kvalifikacijo društev po velikosti, obsegu in zvrsti zemljišč, številu prebivalcev, geografskih značilnostih, tipu naselja in specifičnih nevarnosti.

Z zanimanjem so si ogledali stare dokumente kategorizacije.

Ob tem spominskem dnevu bi želel, da se ideja, podpora in opravljeno delo ne pozabijo.

Miroslav Brezovnik, funkcionar GZ Slovenije

To je bilo silno obsežno delo, ki so ga lahko izvajali le dobri poznavalci lokalnega okolja ter operativnih gasilskih posebnosti in razmer, s tem pa so postavili dodatna merila za razvoj gasilstva.

Plemenito delo

Zbrane je ob srečanju ob 30-letnici v imenu vseh takratnih članov komisije nagovoril predsednik Jože Zlatinšek, ki je bil steber delovanja skupine, v kateri so bili še Janko Prislan, Franjo Pukart, Franc Finkšt ter pokojni Boško Trbovšek: »Kot takratni predsednik komisije za kategorizacijo PGD čutim dolžnost, da ob tem pomembnem jubileju povabim na srečanje na slovesno sejo in da se ob tem z vsem spoštovanjem spomnimo pokojnega sotovariša Trbovška.«

Na dogodek so povabili tudi dva najodgovornejša funkcionarja gasilske operative Zgornje in osrednje Savinjsko-Šaleške doline, poveljnika GZ ZGS Matjaža Goličnika ter poveljnika Savinjsko-Šaleške gasilske regije in člana poveljstva GZ Slovenije Miroslava Brezovnika.

Franc Finkšt je bil član komisije pred 30 leti.

»Ob tem spominskem dnevu bi želel, da se ideja, podpora in opravljeno delo ne pozabijo, saj so postali temelj organiziranega pristopa in trajne veljave za naše lokalno in regionalno gasilsko delovanje,« je še dejal Zlatinšek in se zahvali vsem za plemenito delo.

Ob tem je predstavil še vzorčne listine popisnega gradiva, ki so jih uporabljali kot dragocene dokumente za presojo in končno izvedbo gasilske kategorizacije, na osnovi katere še danes dobro deluje temeljna požarna in gasilska dejavnost. Priznanje za predstavljeno sta izrekla oba gosta in se zahvalila vsem prisotnim za opravljeno delo ter nadaljnjo pripravljenost za operativno in organizacijsko delovanje tudi v tem času.

Brezovnik je spregovoril tudi o aktualnih razmerah in usmeritvah delovanja prostovoljnega gasilstva danes in v prihodnosti tako na ravni GZ ZSD kot GZ Slovenije.

Zelo stara gasilska pumpa je lepo ohranjena.

Zlatinšek je predstavil spominsko gasilko sobo v pritličju gasilskega doma Mozirje, zelo stare kose gasilske zaščitne in delovne opreme ter dokumente in fotografsko gradivo. Zbranim sta se pridružila še predsednik in podpredsednik PGD Mozirje Luka Paulič ter Roman Čretnik ml. in izrazila priznanje veteranu društva Zlatinšku za pomembno dejanje.