Gasilce za vrati hiše čakal nenavaden prizor: Temu rečemo vesela intervencija

V ponedeljek ob 9.24 so v Fali v občini Ruše gasilci PGD Smolnik s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in reševalcem NMP omogočili dostop do matere z novorojenčkom, je bilo zapisano v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Smolnik so pozneje objavili na facebooku, da jih je čakala prav posebna intervencija. »Vrata smo odprli s tehničnim posegom, za njimi pa rojstvo otroka. Mamica z novorojenčkom. Temu rečemo vesela intervencija. Konec dober, vse dobro,« so zapisali.

»Družinici želimo veliko cartanja in razvajanja,« so zapisali, željam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu.