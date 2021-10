Ferencov sejem bil je živ

Etnološko-kulturno prireditev po podatkih iz zgodovinskih arhivov tam organizirajo že od konca 19. stoletja.

Občina Turnišče je v soorganizaciji tamkajšnjih Kulturnega društva Štefan Raj in prostovoljnega gasilskega društva prvo oktobrsko nedeljo na parkirišču tovarne Planika pripravila tradicionalni Ferencov sejem, ki je spet oživel po dveh letih premora. V Turnišče je privabil številne sejmarje iz vseh koncev Slovenije, obiskovalci so prišli od blizu in daleč.Sejem je vedno potekal na god sv. Frančiška Asiškega, ki je 4. oktobra, od tod ime Ferencovo senje. Turnišče je bilo že v preteklosti znano po raznih sejmih: trške in sejemske pravice je vasi leta 1770 dodelila cesarica. Prvo Ferencovo senje je bilo 1896., leta 1952 so ga oblasti prepovedale, ponovno so ga obudili 1996., sejemsko tradicijo pa od tistega občina obuja in ohranja že nekaj desetletij. Semanji dan se je začel v zgodnjih jutranjih urah, ko so najprej prišli prodajalci, obrtniki domače in umetnostne obrti iz občine in drugod, ki so se s svojimi izdelki predstavili na stojnicah. Ponudba je bila zelo pestra in raznolika, vsak je lahko našel kaj zase in za svojo družino.Med domačimi ponudniki so se predstavile članice Društva kmetic Turnišče, Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče, čebelarstvo Herbaj iz Nedelice pa tudi Občina Turnišče. Obrtniki so ponujali različne ročne izdelke iz lesa, kovine in različnih materialov, pa suho robo, sveče in tudi kostanj. Sočasno s Ferencovim sejmom so pripravili srečanje glasbenih skupin ter Društva upokojencev Turnišče pa tudi povorko, ki jo je soorganiziralo Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, poleg domačih skupin sta sodelovali še dve gostujoči, in sicer Društvo godbenikov in mažoretk Odranci in plesalke Bisonke iz Litije, nastopili so še pevci iz Kulturnega društva Anton Martin Slomšek Renkovci, ljudski godci Degaši iz Gomilce, folklorni skupini KD Štefan Raj Turnišče, Društva upokojencev Turnišče in Kolesarski klub Varaški šujstri iz Turnišča, ki so na sejem prišli s starodobnimi kolesi.