Falcon prizemljen, minister obtičal

Notranji minister Boštjan Poklukar se danes zaradi tehnične okvare vladnega letala falcon ni mogel udeležiti zasedanja notranjih ministrov EU v Bruslju, so sporočili z notranjega ministrstva. Z obrambnega ministrstva so kasneje javili, da se je pred poletom prižgal indikator, povezan s senzorjem za zaznavanje delovanja motorja.

»Zaradi tehnične okvare vladno letalo danes zjutraj ni poletelo v Bruselj, zato se minister Boštjan Poklukar ni mogel udeležiti Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve,« so zapisali na notranjem ministrstvu (MNZ).

Boštjan Poklukar je prisegel kot novi minister za notranje zadeve, Ljubljana, 21. 2. 2023. FOTO: Voranc Vogel

Z ministrstva za obrambo (Mors) so kasneje pojasnili, da je posadka med pregledom letala pred poletom ugotovila, da se je prižgal indikator, povezan s senzorjem za zaznavanje delovanje motorja, zaradi česar letalo ni moglo poleteti. Dodali so, da so o zadevi obvestili pooblaščeni servis, ki napako že odpravlja.

V štirih letih skoraj tisoč poletov

Kot so v začetku januarja sporočili z Morsa, je vladno letalo med letoma 2018 in 2022 poletelo skoraj tisočkrat. Najbolj pogosto so ga uporabljali v uradu predsednika republike, kabinetu predsednika vlade ter ministrstvih za zunanje zadeve in obrambo, največkrat pa je bilo v zraku v letu 2021. V preteklosti je zaradi okvare že večkrat ostalo prizemljeno.

Notranjega ministra Poklukarja na današnjem zasedanju v Bruslju nadomešča stalni predstavnik pri EU Iztok Jarc. Osrednja tema srečanja ministrov so migracije. Pregledali bodo izvajanje sklepov, ki so jih v povezavi s tem področjem na februarskem izrednem vrhu sprejeli voditelji držav članic. Govorili bodo tudi o razmerah v schengenskem prostoru.