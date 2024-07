Evakuirali tri hiše, v Kokri poškodovanih 10 objektov, reševali 47 skavtov (FOTO)

Neurje in močni nalivi so v petek pozno zvečer na Gorenjskem povzročili kar nekaj težav. Z bohinjskih gora so reševali skupino petih skavtov, ki je obtičala zaradi vremena. V vasi Kokra v preddvorski občini pa so na varno pospremili 47 skavtov. Zalitih je bilo tudi nekaj hiš, škodo pa so povzročale tudi strele.

Poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je za STA povedal, da je za njimi pestra noč. »Nekaj je bilo zalitih hiš, imeli pa smo tudi dva umika skavtov, in sicer enega v Bohinju in enega na območju Preddvora. V Preddvoru je zasulo tudi regionalno cesto Kranj-Jezersko,« je dejal in dodal, da so gasilci in pristojne službe na delu ter odpravljajo posledice neurja.

V vasi Kokra v preddvorski občini je narasel potok odnesel most in poplavil več objektov, vendar odprava posledic v nočnem času ni bila mogoča, zato gasilci nadaljujejo aktivnosti danes.

Dva stanovanjska objekta sta močno poškodovana, je za Radio Slovenija povedal župan Rok Roblek in dodal, da so morali nekaj ljudi evakuirati: »Ljudje so na varnem. Evakuirane so tri hiše.«

Povedal je še, da je neurje močno poškodovalo tudi infrastrukturo, in sicer daljnovod, ki napaja Jezersko, potrgane so tudi telekomunikacijske povezave.

Pestro dogajanje ponoči

Že ponoči pa so preddvorski prostovoljni gasilci pospremili 47 skavtov s tabora v Kokri do hotela, kjer bodo počakali, da se bodo lahko vrnili.

Razmere so si na terenu ogledali državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc ter zaposleni na Direkciji RS za vode.

Na območju Bohinja so medtem tamkajšnji gorski reševalci okoli 22. ure posredovali na grebenu Vratca - Vogel, kjer so reševali pet mladoletnih skavtov, ki so obtičali zaradi slabega vremena. Podhlajene skavte so oskrbeli in pospremili do terenskih vozil, s katerimi so jih prepeljali v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Prav tako na območju Bohinja v Stari Fužini je zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Zagorel je en del pročelja in del ostrešja. Na območju občine Cerklje na Gorenjskem pa je meteorna voda zalila kleti treh objektov. Prostovoljni gasilci iz Cerkelj, Zgornjega Brnika, Lahovč in Zaloga pri Cerkljah so vodo izčrpali.

Kakšne pa so razmere pri vas? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.