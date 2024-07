Odkrivalo strehe, zagorela stanovanjska hiša, reševali mladoletne skavte

Obilne padavine v petek zvečer in v noči na soboto so povzročile številne težave na območjih regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Kranj, Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto in Brežice, skupno so zabeležili okrog 200 dogodkov.

Gasilci 49 prostovoljnih društev gasilskih enot in sedmih poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij, so še sporočili iz Centra za obveščanje RS.

V občini Dravograd je dež sprožil dva zemeljska plazova, eden je zaprl glavno cesto Radlje-Dravograd, drugi ogroža stanovanjsko hišo v naselju Bukovje. Hudournik je v Sv. Duhu v občini Dravograd odnesel most do kmetije, v občini Mozirje pa je odnesel cesto in poplavil stanovanjsko hišo.

Reševali skavte

Ob 21.54 je v Stari Fužini zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Zgorel je del pročelja in del ostrešja. Gasilci PGD Stara Fužina in Bohinjska Bistrica so požar pogasili. Nekaj minut kasneje so posredovali gorski reševalci postaje GRS Bohinj na grebenu Vratca - Vogel, kjer so reševali pet mladoletnih skavtov, ki so zaradi slabega vremena obtičali. Podhlajene skavte so oskrbeli in pospremili do terenskih vozil s katerimi so jih nato prepeljali v dolino.

V naselju Kokra je narasel potok odnesel most in poplavil več objektov. Odprava posledic v nočnem času ni bila mogoča, z aktivnostmi se bo nadaljevalo 20.7.2024. Zaradi močnega neurja so gasilci PGD Preddvor pospremili 47 skavtov iz tabora v Kokri do enega od turističnih objektov.

Strele so poškodovale tri stanovanjske objekte, v enem primeru je ogenj poškodoval fasado in ostrešje stanovanjske hiše. Zaradi razmočenega terena so se podirala drevesa, ki so zapirala ceste, poškodovala hiše in osebna vozila, navajajo v centru za obveščanje.