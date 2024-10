Policije sedmih evropskih držav, tudi slovenska, so v sodelovanju z Europolom poskrbele za prijetje dveh višjih članov Vračarskega klana, srbskega podklana zloglasnega črnogorskega Kavaškega klana, ki je zaradi mnogih postopkov, tudi zaradi ugrabitev in umorov, v naši državi že dobro znan. V lisicah španske nacionalne policije sta se po poročanju srbskih medijev znašla tudi vodja klana Ludi Johnny (Nori Johnny) in eden njegovih bližnjih sodelavcev. 40 let jima grozi v Srbiji. O Vračarskem klanu pri nas ni veliko znanega. Po poročanju srbskih medijev gre za kriminalno skupino Aleksandra Stank...