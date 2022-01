Od torka nova pravila o protokolu testiranja in veljavnosti covidnega potrdila (V ŽIVO)

V nedeljo so med 11.067 PCR-testi potrdili 8575 okužb z novim koronavirusom. To je dobrih 77,5 odstotka izvedenih testov. Opravili so tudi 53.059 hitrih antigenskih testov.V Sloveniji je po oceni NIJZ-ja trenutno aktivnih 172.380 okužb. To je 3640 več kot dan prej.

Na današnji dan je bilo skupaj hospitaliziranih 818 bolnikov, od tega jih je na intenzivni negi 138. Na novo so aktivirali SB Trbovlje in je trenutno delujočih trinajst covid bolnišnic.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.055, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 30. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 8179, kar je 174 več kot dan prej.

V torek sprememba veljavnosti covidnih potrdil Od torka bo za starejše od 18 let veljavnost potrdil o cepljenju proti covidu 19 omejena na 270 dni. S poživitvenim odmerkom bodo lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid 19, veljavnost cepilnega potrdila podaljšali. Obeta se tudi krajša doba za priznanje ponovne okužbe s koronavirusom .

Ob 10. uri bodo na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 spregovorili minister za zdravje Janez Poklukar, pediater Denis Baš, in direktorica Zdravstvenega doma Postojna Irena Vatovec. Spremljajte jo z nami.

Od jutri nov protokol testiranja

Ker je velika razširjenost virusa, je Poklukar začasno napovedal novo strategijo testiranja. Država bo od jutri priznavala poleg PCR testa tudi hitre antigenske teste za pridobitev slovenskega covidnega potrdila. Hitrega antigenskega testa tako ne bo več treba potrjevati s PCR testom.

Za spremembo so se odločili zaradi obvladovanja virusa, zaščite zdravstvenega sistema, dostopnost prebivalcev do testa in da bi zaščitili zaposlene pred izgorelostjo.

Kdo bo šel na PCR test, bo odločil osebni zdravnik. Je pa predvideno za kronične bolnike, nosečnice ...

Od torka spremembe pri sporočanju hospitaliziranih

Po besedah Poklukarja bodo z jutrišnjimpričeli poročati tudi podatke ali je nekdo hospitaliziran zaradi covida, ali pa ima covid kot pridruženo bolezen.

Podatek za danes je - od skupnega števila hospitaliziranih jih je bilo na navadnem oddelku 394 zaradi covida in 286 s covidom, v enotah intenzivne terapije pa 119 zaradi covida in 19 z covidom.

Klicni centri: smo preobremenjeni

Na začetku konference je Maja Bratuša posredovala prošnjo iz klicnega centra, da so danes izredno preobremenjeni, zato prosijo za potrpljenje. Na vse klice se trudijo odgovoriti.

Spremembe s 1. februarjem

S 1. februarjem pa začenjajo veljati nova pravila o veljavnosti evropskega covidnega potrdila. Hkrati bo začela veljati tudi skrajšana doba za priznanje ponovne okužbe s koronavirusom. Do zdaj je bila ta doba 90 dni od prvega do drugega pozitivnega izvida PCR-testa, zdaj bo ta doba 45 dni.