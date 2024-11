Sosedje se lahko pohvalijo z eno prvih nadgradenj v energetiki

Za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma je preobrazba energetskega sektorja nujna, zato se je treba preusmeriti od fosilnih goriv k trajnostnim in okolju prijaznim virom energije.

Od možnosti, ki so danes na voljo, je vodik kot najbolj razširjen element v vesolju obetavna alternativa fosilnim gorivom, vendar ga ni v elementarni obliki, zato ga moramo pridobivati s hidrolizo ali iz metana. Vodik je vsestransko uporaben in pri njegovem zgorevanju se kot stranski produkt izloča le voda, kar je minimalen vpliv na okolje. Zeleni vodik, ki ga pridobivamo z obnovljivimi viri, kot sta sončna in vetrna energija, je še posebej obetaven, saj omogoča proizvodnjo brez emisij CO₂. Ocenjuje se, da bi 30-odstotni dodatek vodika k zemeljskemu plinu v plinskih turbinah zmanjšal emisije CO2 za približno 11 odstotkov, medtem ko bi povečanje volumna na 50 odstotkov povzročilo dodatno zmanjšanje za 12 odstotkov. Zato ne preseneča, da so številna podjetja za proizvodnjo električne energije pripravljena sprejeti novo tehnologijo.

