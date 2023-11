Pred 10 leti se je na jugozahodnem obrežju Bohinjskega jezera pred očmi zgrožene javnosti odvila ena najbolj krivičnih zgodb, kar jih poznamo v samostojni Sloveniji. Zgodaj zjutraj 5. novembra 2013 je 50 policistov v bojni opremi obkolilo brunarico Darka Kuzmiča, nekdanjega hišnika in vodjo prenove nekdanjega Mladinskega doma Bohinj, zdaj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Zdaj je na Pokljuki, a kot na sliki bo tudi v iskanju pravice bika zgrabil za roge. FOTO: Tina Horvat »Mene nikakor ne morejo uničiti! To je bil le prvi polčas!« v solzah napoveduje Darko Kuzmič. FOTO: Tina Ho...