Edini pohod, na katerem ne potrebuješ nahrbtnika

»Udeležba je bila izvrstna, zbrali smo se iz vse Slovenije. Svoje je dodalo še vreme. Pohod smo začeli ob pol devetih, petnajst pred 12. uro pa smo prišli,« je pred Liško zidanico na vinski gorici Lisec v občini Trebnje povedal domačin Jože Pekolj. Tudi sam je vinogradnik in član domačega Vinogradniškega društva Lisec Dobrnič, ki je pripravilo že 18. tradicionalni vinogradniški pohod na gorico Lisec. Tu so si domače vinogradnice in vinogradniki zgledno uredili klet in društvene prostore, ki jih je 11. septembra lani blagoslovil upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Jože Pekolj (s čepico) se redno udeležuje pohoda.

Vino, čaj, vino

Uroš Primc je predstavil Jurjevo domačijo.

»Ideja za pohod je nastala v društvu, pri Francu Mulhu, ki je bil predsednik pred mano. Letošnji pohod bi moral biti že 20. po vrsti, a nas je v minulih dveh letih ustavil covid-19, zato smo pri številki 18. Organizacija je zahtevna, smo pa že dobro uigrani. Na tem mestu hvala vsem, ki pomagajo. Morda je še največji izziv ocena številke ljudi, ki pridejo na pohod. Navadili smo se, da se jih ob lepem vremenu zbere krepko čez 200,« nam je zaupala predsednica društva Anica Maraž, ki je s svojimi prijateljicami vinogradnicami nekaj pred 12. uro pričakala vse, ki so premagali dobrih 13 kilometrov po trasi Občine–Krušni vrh–Babna gora–Kozjak–Gorenje Kamenje–Dolenje Kamenje–Lisec. Prvič so jedli in pili na Krušnem vrhu, potem spet pri Kmetiji Gorec. Najtežji je bil vzpon od Kmetije Gorec proti Kozjaku, kjer je nekoč stal grad. Prav s tega območja je pisatelj Josip Jurčič črpal snov za svojo povest Jurij Kozjak.

»Začeli smo pred Jurjevo domačijo na Občinah. Gre za muzej na prostem, hiša pa je iz leta 1508. Tu je na ogled, kako so Slovenci živeli sredi 18. stoletja. Ohranjena je tradicionalna hiša: štiblc, špajza, črna kuhinja, kašča, vodnjak. Hiša je krita s slamo,« je povedal Uroš Primc, po novem tudi predsednik KS Knežja vas. »Hodim na številne pohode, a ta je zagotovo eden najlepših, vedno se ga rad udeležim. Ni tako zahteven, dolg je dobrih 13 kilometrov. Na tej poti se srečuješ s prijaznimi domačini, ki pripravijo vino, čaj, kuhano vino pa tudi številne dobrote za pod zob. To je tudi edini pohod, ki ga poznam, da ne potrebuješ nahrbtnika. Domačini te celo pot strežejo od spredaj in zadaj,« je dobrodušno pripomnil.

300 pohodnikov je premagalo 13 kilometrov.

Županja do novih idej

»Prvič sem šla na pohod, z veseljem sem se odzvala vabilu gospe Anice Maraž, ki je ena od nosilk in gonilnih sil društva,« je po prihodu do zidanice povedala nova trebanjska županja Mateja Povhe. Tudi ona je pohvalila gostoljubnost. Med potjo pa je trebanjska mati županja že kovala načrte. »Vesela sem, ker se je zbralo toliko ljudi z vseh koncev Slovenije, kar je krasna promocija Liške zidanice in tudi občine Trebnje. Prihodnje leto bomo povabili vse člane občinskega sveta, razmišljam pa tudi o tem, da povabim župane sosednjih občin,« je razkrila.

Lačni in žejni niso bili.

»Pohod je bil res super. Sprva je bil malce blaten teren. A če se odločiš, potem pač greš. Lepo je bilo pa kopico komaratov sem srečal. Na vsaki od postojank so lepo poskrbeli za nas,« je organizacijo pohvalil Franc Jerman. »Večkrat sem se že udeležil pohoda. Prišla sva z ženo in na poti srečala precej prijateljev,« pa je dejal Anton Zaletelj.

Lisec leži na 361 metrih.

V Društvu vinogradnikov Lisec Dobrnič so aktivni vse leto. Tako v sodelovanju z Likovnim društvom Trebnje vsako leto organizirajo ekstempore. »Umetniki ves dan slikajo pri nas, domenimo se za motiviko, dela pa nam prijazno odstopijo in jih porabimo za darila,« pove Anica Maraž. V društvu so pred časom sklenili projekt Zdravo z naravo – šmarnica. Kupili so tudi destilacijski kotel, ki ga s pridom izkoriščajo za pridobivanje eteričnih olj in hidrolatov. »Bistveno je, da se s pomočjo tega kotla potegne iz rastlin tisto najboljše, esenca,« je razložila Mira Drap, tudi ena od vinogradnic v društvu. Letos slavijo 20 let delovanja, spomladi bodo praznovali, potem pa misli usmerili v januar 2024, ko bodo spet šli na pohod – že devetnajstič. Z upanjem in željo, da še povečajo članstvo v društvu, kjer so ponosni na svoj vzorčni vinograd z osmimi trtami, ki jih vzgajajo brez škropiv.

Trebanjska županja Mateja Povhe v družbi Anice Maraž, predsednice Vinogradniškega društva Lisec Dobrnič

Številni so si ogledali lično opremljeno Liško zidanico.