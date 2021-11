Dvojni abraham pod Reško planino

Prihodnje leto 10. marca bodo planinci PD Prebold zaznamovali pol stoletja svojega društva, ki je pomemben dejavnik družbenega in društvenega življenja v preboldski občini. Jubilejno leto bo še lepše zaradi obnovljenega planinskega doma pod Reško planino, ki bo prihodnje leto prav tako slavil 50 let delovanja.

Predsednik PD Prebold Matic Potočnik

Dom, v bližini katerega sta farna cerkev in pokopališče, je tudi družabni prostor za tamkajšnje prebivalce, predvsem pa priljubljena postojanka za mnoge Preboldčane in druge ljubitelje planin. Stoji na prisojnem pobočju Reške planine v severnem delu Posavskega hribovja nad Spodnjo Savinjsko dolino. Nekoč je v poslopju delovala podružnična osnovna šola Marija Reka, 1972. pa so po ustanovitvi planinskega društva objekt prevzeli preboldski planinci s prvim predsednikomna čelu. Z domačini so se lotili prve preureditve objekta, ki so ga predali novemu namenu že 22. julija istega leta.

V vseh teh desetletjih so dom zgledno posodabljali, zlasti temeljito leta 2004, ob 35-letnici društva pa so ga s pomočjo občine Prebold, ki je vložila 46.000 evrov, donacijami in prostovoljnim delom na novo prekrili in uredili vrt. Veliko prenovo so izvedli tudi letos, tako da bo v dobri kondiciji dočakal 50-letnico delovanja. Notranjost so povsem prenovili, do jubileja v prihodnjem letu bodo uredili še novo fasado in polepšali okolico.

V domu je v dveh gostinskih prostorih točilni pult in sto sedežev.

Obnovitvena dela so vključevala izgradnjo požarnega stopnišča, prenovo tlakov in stropov v pritličju objekta, ki obsega veliko dvorano, hodnik in sobo s točilnim pultom, ureditev elektroinštalacije, sanacijo vlažne stene ter ureditev dezinfekcije vode v vodnem rezervoarju. Na tem območju Marija Reke namreč prej ni bilo pitne vode. Nova investicija jo omogoča tudi župnišču in bližnjim kmetijam.

V domu je v dveh gostinskih prostorih 100 sedežev in točilni pult. Sto sedežev je tudi zunaj pred domom, kjer je še prostor za piknike in igrišče. Za prenočevanje so na razpolago ena soba s štirimi posteljami, tri sobe s petimi posteljami, ena soba z osmimi in skupno ležišče za 14 oseb. Sanitarije so v pritličju in nadstropju, pa tudi dve kopalnici in umivalnici s toplo in mrzlo vodo. Gostinska prostora in sobe se ogrevajo s centralno kurjavo.