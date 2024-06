DVK potrdila tudi izide posvetovalnih referendumov

Država volilna komisija (DVK) je danes potrdila tudi izide glasovanj na posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje. Volivci so se 9. junija ob vseh štirih referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za.

Ob evropskih volitvah 9. junija so hkrati potekali tudi trije posvetovalni referendum s štirimi referendumskimi vprašanji. Volivci so se izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ, o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. DVK je na današnji seji ugotovila izide vseh glasovanj, s čimer so ti postali uradni.

Kot izhaja iz danes sprejetega zapisnika o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je imelo pravico glasovati skupaj 1,692.371 volivcev. Glasovalo je 701.199 volivcev ali 41,43 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati. Volivci so oddali 700.997 glasovnic, od katerih je bilo 10.651 ali 1,52 odstotka neveljavnih.

Na referendumska vprašanja

Na referendumsko vprašanje Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? je za glasovalo 378.917 volivcev oziroma 54,89 odstotka, proti pa 311.429 volivcev oziroma 45,11 odstotka.

Izidi posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu kažejo, da je imelo pravico glasovati skupaj 1,692.373 volivcev, glasovalo je 701.160 volivcev ali 41,43 odstotka volilnih upravičencev. Volivci so oddali 700.853 glasovnic, 14.593 oz. 2,08 odstotka je bilo neveljavnih.

Na referendumsko vprašanje Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca? je za glasovalo 486.516 volivcev oziroma 70,89 odstotka, proti pa 199.744 volivcev oziroma 29,11 odstotka.

Zapisnik o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene kaže, da je imelo pravico glasovati skupaj 1,692.380 volivcev, glasovalo pa jih je 701.153 volivcev ali 41,43 odstotka. Oddanih je bilo 700.939 glasovnic, od tega je bilo 7923 ali 1,13 odstotka neveljavnih.

Na referendumsko vprašanje Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene? je za glasovalo 462.292 volivcev oziroma 66,71 odstotka, proti pa 230.724 oziroma 33,29 odstotka.

Na posvetovalnem referendumu o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo pa je imelo pravico glasovati skupaj 1.692.379 volivcev, glasovalo pa jih je 701.079, kar predstavlja 41,43 odstotka volilnih upravičencev. Volivci so oddali 700.886 glasovnic, 8759 (1,25 odstotka) je bilo neveljavnih.

Na referendumsko vprašanje Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo? je pritrdilno odgovorilo 356.944 oziroma 51,57 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 335.183 oziroma 48,43 odstotka.

Državna volilna komisija je danes obravnavala tudi pritožbe Vilija Kovačiča. FOTO: Voranc Vogel

DVK je ugotovila

Državna volilna komisija je danes obravnavala tudi pritožbe Vilija Kovačiča, ki je ugovarjal zoper izid vseh štirih referendumskih odločanj. Meni namreč, da je referendumski izid neustaven zaradi izvedbe evropskih volitev hkrati z referendumi. Pri tem se je skliceval na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018, ki je zavrnilo izvedbo volitev hkrati z referendumom. Predlagal je, da se njegovemu ugovoru ugodi tako, da se volitve ponovijo in referendumi ponovno izvedejo.

DVK je ugotovila, da so volilni organi zadolženi za izvedbo volitev, nimajo pa pooblastil glede vsebine referendumskih vprašanj ali odločitve glede datumov referendumov. Ker Kovačič v ugovoru ni navajal nepravilnosti pri izvajanju opravil volilnih organov, so njegov ugovor zavrnili.

Zapisniki, ki jih je danes sprejela DVK, bodo objavljeni v uradnem listu. Po poteku roka za pritožbe pa jih bo z objavo v uradnem listu razglasila predsednica državnega zbora.