Dve desetletji viteškega prijateljstva (FOTO)

V dvorani Diamant v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani je pod vodstvom Tomaža Simetingerja nedavno potekala 20. Viteška slovesnost, v sklopu katere je okoli 150 članic in članov Združenja slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV) proslavilo 20 let obstoja in uspešnega delovanja.

Po pozdravnih nagovorih častnega in aktualnega ambasadorja reda Milana Kneževiča in Štefana Pavlinjeka so največjo pozornost namenili sprejemu novih članov, pripravnikov reda, in napredovanju dozdajšnjih ter podelitvi zlatih (Stojan Kerbler, Ingrid Mahnič, Ivan Mijošek), srebrnih (Majda Brdnik, Vladimir Korošec) in bronastih (Katja Grabovac, Simon Toplak) plaket ZSRVV.

Podelili so priznanja in plakete, kar se ob jubileju tudi spodobi.

Sodelovali so predstavniki madžarskega viteškega reda Da Bibere.

149 članov danes šteje ZSRVV.

Pred viteško večerjo so na prireditvi, kjer je za kulturni program skrbela glasbena skupina Il Divji, podelili tudi listine reda, ki so jih prijeli ustanovitveni člani, ambasadorji, tajniki, konzuli omizij, zaslužni člani in Viteški vinski red iz Madžarske. Podelili so tudi pokal skupnemu zmagovalcu in diplome zmagovalcem skupin na 19. viteškem turnirju slovenskih vin.

O delovanju reda je pod geslom V čast vinu in domovini spregovoril zdajšnji ambasador Pavlinjek, ki je predstavil organizacijo: »V življenju 20 let pomeni pravo polnoletnost. Tudi naš viteški red je z 20-letnim delom postal polnoleten in prepoznaven doma in zunaj naših meja. Naše temeljno poslanstvo, dvig vinske kulture in kulture uživanja vina, smo povezovali z uresničevanjem interesov vinogradništva in vinarstva ter s skrbjo za promocijo slovenskih vin, ki se lahko primerjajo z najboljšimi na svetu. V svoje vrste smo vključili ljudi, ki so v slovenski družbi spoštovani, kot tudi vrhunske vinogradnike, ki se lahko ponašajo z vini, ki so na svetovni ravni prejela visoke ocene. Z leti smo od 29 ustanovnih članov prerasli v združenje, ki šteje 149 članov, med njimi je 14 viteških pripravnikov, 33 vitezov vina drugega reda, 30 vitezov prvega reda in 72 vitezov vina.«

Pavlinjek, desno, je zahvalnico predal tudi konzulu Omizja Pomurje Zlatku Boraku.

Pomembno vlogo v redu imata tudi Alojz Filipič in Ivan Mijošik.

Viteško prijateljstvo je najmočnejše povezovalno tkivo našega združenja.

Dobro sodelovanje

Pavlinjek je s ponosom pozdravil nove člane, viteške pripravnice in pripravnike, ki so zaprisegli poslanstvu. »Verjamem, da so omizja predlagala ljudi, ki bodo z delom in aktivnostjo pripomogli k še večjim uspehom in prepoznavnosti reda,« je dejal ambasador Pavlinjek, ki je hkrati pohvalil red, da so razvili založniško dejavnost in izdali pet knjig o domoljubju, kulinariki, vinu, pokrajini in ljudeh. Skupaj s Pošto Slovenije so izdali tudi zbirko znamk najstarejših trt v Sloveniji in s tem široki javnosti doma in v tujini predstavili večstoletno bogato kulturno dediščino.

Za glasbene užitke so poskrbeli člani skupine Il Divji.

»Postali smo člani svetovnega združenja vitezov vina F.I.C.B. s sedežem v Parizu. V sklopu tega se udeležujemo letnih srečanj in gostimo ljubitelje vina z različnih koncev sveta. Razvili smo dobro sodelovanje z Evropskim redom vitezov vina, s Slovensko kmečko zvezo iz Trsta in zamejskimi vinogradniki, podpisali smo listino o prijateljstvu in sodelovanju z madžarskim viteškim redom Da Bibere,« je dejal Pavlinjek, ki je z zadovoljstvom ugotovil, da so omizja vključena v lokalne prireditve, ki so pomembne za promocijo Slovenije kot bogate turistične in vinske destinacije.

Vinske viteze so razvajali gostinci v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu.

Zahvalil se je pokroviteljem, ki so jim ponudili finančno pomoč pri izvedbi viteške slovesnosti in izdaji zbornika, ki ga bodo uradno predstavili na viteškem zboru marca 2025, ter dodal: »Posebno želim izreči hvaležnost idejnemu vodji, prvemu ambasadorju in zdaj častnemu ambasadorju Milanu Kneževiču za pogum, vizionarstvo in delo, ki ga je opravil za ZSRVV. Zahvala gre tudi ambasadorjem reda Francu Jankoviču in dr. Milanu Pogačniku, vsem konzulom omizij in tajnikom, ki so pripomogli do skupnega uspeha. Hvala vsem članom za izkazano pripadnost in negovanje viteškega prijateljstva, ki je najmočnejše povezovalno tkivo našega združenja.«