Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) je zavod za usposabljanje, delo in varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju. V njihovih 18 enotah po vsej Sloveniji za okoli 500 oskrbovancev skrbi 500 ljudi. Nuradno smo izvedeli, da naj bi v zavodu že pred nekaj meseci eden od varuhov spolno zlorabil varovanca. Nesrečni fant naj bi v zavod prišel iz azilnega doma, kamor so ga kot begunca deportirali iz Italije. V anonimnem pismu o razmerah v CUDV Draga, ki smo ga prejeli, med drugim piše, da je »vodstvo zavoda vse skupaj želelo pospraviti pod preprogo in nič ukrepati,...