Vlada namenja 520 milijonov evrov za obnovo, znano v katerih dejavnostih bodo v ponedeljek delali

Vlada s predlogom rebalansa letošnjega proračuna namenja 520 milijonov evrov za financiranje ukrepov za odpravo posledic ujme, je potrdil minister za finance Klemen Boštjančič. Dodatno zadolževanje ne bo potrebno, je dodal.

Vlada je sredstva zagotovila z velikimi napori, ker se zaveda pomembnosti in nujnosti hitre pomoči. »Sredstva bom skrbno porabili,« je na novinarski konferenci po seji vlade zatrdil Boštjančič.

Kot je pojasnil, bodo omenjenih 520 milijonov evrov razporedili na poseben podprogram, ki so ga odprli na ministrstvu. »Novi podprogram nam bo omogočil, da transparentno prikazujemo izvajanje kriznih ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč,« je dejal.

Na podprogram bodo 300 milijonov evrov prerazporedili s proračunske postavke upravljanja s finančnim premoženjem, kjer so pripravljena predvsem sredstva za dokapitalizacijo družb pod okriljem Slovenskega državnega holdinga, Boštjančič je omenil elektro distributerje. Za preostalih 220 milijonov evrov pa se povečujejo odhodki proračuna.

Novela zakona o naravnih nesrečah korak bližje uveljavitvi

Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in je tako odprl pot hitri izvedbi nujnih ukrepov pri odpravi posledic vremenskih ujm, ki so letos prizadele državo. Svetniki so se strinjali, da je pomembna čimprejšnja uveljavitev zakona.

V ponedeljek bo za zaposlene v kritični infrastrukturi in nekatere druge dejavnosti odrejeno delo V ponedeljek bo, čeprav bo zaradi odpravljanja posledic katastrofalne ujme dela prost dan, veljalo nekaj izjem. Za zaposlene v kritični infrastrukturi, javnem zdravstvu, centrih za socialno delo in v veterini bo predvidoma odrejeno delo. V petek bo poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan predvidoma odredil delo zaposlenim pri izvajalcih kritične infrastrukture, zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposlenim v centrih za socialno delo ter zaposlenim na področju veterine.

DZ je novelo zakona sprejel v sredo zvečer. V njej je zapisano, da bodo lahko občine za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov vnaprej prejele finančna sredstva do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene škode. Ta novost bi veljala za vse naravne nesreče od 1. januarja letos.

Zaradi izrednih razmer bodo v ponedeljek izjemoma dovoljen promet tovornih vozil, katerih največja masa presega 7,5 ton - dovoljen bo torej mednarodni transportni promet.

Če bo treba, bodo v ponedeljek na območjih, ki so jih prizadele poplave, za nudenje varstva otrok odprti vrtci. Na ta dan bodo kot običajno delali tudi izvajalci nujnih storitev, kot so tudi izvajalci institucionalnega varstva, kamor sodijo domovi za starejše.