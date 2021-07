Državni svet izglasoval veto, bo koaliciji uspelo zbrati 46 glasov?

Državni svet je na današnji izredni seji izglasoval veto na novelo zakona o nalezljivih boleznih. Novelo so v državnem zboru sprejeli s 44 glasovi za in 42 proti. Ob ponovnem glasovanju mora koalicija zbrati 46 glasov.



Novela zakona o nalezljivih boleznih naj bi sicer uresničila ustavno odločbo, po kateri so nekateri deli zakona neustavni. Državni svet je na današnjo izredno seji uvrstil tudi odločanje o morebitni vložitvi veta na zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva in zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije.



Kot je v zahtevi za sklic izredne seje pojasnila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem, so vsi trije zakoni nujni za blažitev posledic krize zaradi epidemije, interventni zakon pa vsebuje tudi ureditev turističnih bonov, zato je pomembno, da čim prej stopijo v veljavo.



Če bi državni svet na vse tri omenjene zakone izglasoval odložilni veto, bi jih moral državni zbor ob ponovnem odločanju podpreti z najmanj 46 poslanskimi glasovi. Interventni zakon za turizem korak bližje uveljavitvi Državni svet pa ni izglasoval odložilnega veta na novi interventni zakon za pomoč turizmu in je tako odprl pot hitrejši uveljavitvi dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19, vrednih 243,5 milijonov evrov. Svetniki so se strinjali, da je pomembna čimprejšnja uveljavitev zakona.



Zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 prinaša pomoč predvsem turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci bodo prejeli nove bone.



DZ je zakon sprejel prejšnji teden, pred njegovo uveljavitvijo pa je bilo treba počakati na odločitev državnih svetnikov, ali bodo nanj morebiti izglasovali odložilni veto. Proti vetu jih je danes glasovalo 21, za je bil le eden. »Pomembno je, da zakon čim prej začne veljati,« je k zavrnitvi veta pozval Vnučec. Zakon namreč med drugim prinaša podaljšanje ukrepov za pomoč kmetom, sofinanciranje regresa za letni dopust v določenih dejavnostih, pomoč industriji srečanj in dogodkov, filmski in avdiovizualni dejavnosti ter žičničarjem, je naštel. Izpostavil je tudi nove bone za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki jih bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije.

