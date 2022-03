Država brez menstrualne revščine: za tampone in vložke več kot štiri evre mesečno

Ob vse višjih cenah energentov in občutni podražitvi hrane smo preverili, kako trgovci upoštevajo pobudo Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), da se zniža davek na dodano vrednost (DDV) za menstrualne higienske pripomočke, kot so vložki in tamponi. Pravilnik o izvajanju zakona o davkih na DDV je začel veljati maja lani, s čimer se za te izdelke ne obračunava več 22-, temveč 9,5-odstotna stopnja DDV.

Ob letošnjem dnevu žena je ZPS v sodelovanju z Inštitutom 8. marec odločevalce pozval, naj dodatno znižajo DDV, in še, naj bodo brezplačno na voljo v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah. Kot pravijo, skoraj polovico prebivalstva v Sloveniji predstavljajo ženske, vendar je menstruacija še vedno velik tabu in stigma. Prepričani so, da bi bil DDV lahko le 5-odstoten.

Škotska je kot prva država na svetu uzakonila brezplačne higienske pripomočke za vse, ki jih potrebujejo. FOTO: Masanyanka/Getty Images

»Tveganje revščine je v Sloveniji za ženske višje, še posebno za matere samohranilke. Z uvedbo nižje davčne stopnje bi jim znižali nujne življenjske stroške in hkrati sledili dobrim praksam iz tujine. Nekatere države, na primer Irska, že imajo ničelno stopnjo obdavčitve,« so zapisali na ZPS.

Velike razlike v ceni

Opozarjajo na menstrualno revščino, ki pa ostaja za zaprtimi vrati, zato je treba o tem govoriti na glas. Menstruacija ni izbira, temveč naravno dejstvo. Kot primer dobre prakse navajajo Veliko Britanijo, kjer so zaznali povezavo med izostanki od pouka zaradi menstruacije. Šolajoči se prebivalci imajo tako v šolah, na fakultetah brezplačno na voljo vložke in tampone. Škotska je naredila še korak naprej: leta 2021 je postala prva država na svetu, v kateri so soglasno potrdili predlog zakona, da bodo ženski higienski izdelki, tamponi in vložki brezplačno na voljo vsem, ki jih potrebujejo. Dobre prakse se izoblikujejo tudi v naši neposredni bližini: v Varaždinu in na Reki v sosednji Hrvaški so v letu 2021 v vseh osnovnih šolah zagotovili menstrualne pripomočke.

Pri povprečni menstruaciji, ki traja pet dni, lahko tamponi in vložki stanejo več kot štiri evre na mesec, nekatere ženske pa si to težko privoščijo.

Na ZPS so naredili popis cen 63 vzorcev higienskih vložkov in tamponov pri 11 slovenskih trgovcih, ki je razkril velike razlike v ceni nekaterih vložkov. Če primerjamo redni ceni vložkov vir 80 (Tosama) v Mercatorju in Müllerju z redno ceno v E. Leclercu (1,96 evra), je zadnja za več kot 30 odstotkov nižja. V povprečju so znižanje stopnje DDV najmanj upoštevali v Müllerju in v spletni prodajalni lekarnaljubljana.si. V Müllerju so ceno v višini znižanega DDV v celoti znižali le dvema izdelkoma od devetih popisanih, enemu pa le delno, medtem ko je cena preostalih šestih izdelkov ostala nespremenjena oziroma se je celo dvignila. Na ZPS so opazili tudi, da nekateri trgovci nižjo ceno zaradi znižanja DDV prikazujejo kot posebno ponudbo ali jo oglašujejo kot trajno znižano ceno.

9,5- odstotna stopnja DDV se zaračunava za ženske higienske izdelke, lahko bi bila še nižja.

V Lidlu je bilo treba za 20 kosov vložkov always ultra normal, št. 1, P&G, orbico marca lani plačati 2,99 evra, novembra lani pa 2,65. Prav take cene za enak izdelek so v Hoferju, medtem ko se je v Müllerju cena celo zvišala; marca lani so vložki stali 2,45 evra, novembra lani pa 2,99 evra. Za 14 centov (z 2,45 na 2,59) so v Müllerju podražili tudi Tosamine vložke vir 80 (deset kosov). Cena slednjih v Mercatorju je bila marca lani 2,39 evra, novembra lani pa 2,59 evra z oznako posebna ponudba 2,15 evra. Na ZPS opozarjajo, da bi takšna cena morala biti zaradi znižanja stopnje DDV.