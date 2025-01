Družina poslanke Meire Hot vpletena v brutalni pretep v Piranu

Praznično zimsko vzdušje v Piranu je konec decembra 2024 pretresel hud incident, v katerega so bili vpleteni 51-letni prostovoljni gasilec iz Pirana in štirje člani družine podpredsednice državnega zbora ter poslanke Meire Hot. Ta je tudi prišla na kraj dogodka. V nasilnem sporu so sodelovali njen oče Mehmed Hot, stric Vejsil Hot ter oba brata Tito in Marko Hot. Stric in brata naj bi poškodovali več nedolžnih ljudi, vključno z dvema ženskama, ki sta želeli preprečiti prelivanje krvi, po zanesljivih podatkih izhaja iz policijske prijave. Dogodek se je začel z verbalnim spopadom na Tartinijevem...