Drama v SD? Razpravljali bodo o razočaranju in pogajanjih

Predsedstvo SD bo danes razpravljalo o pogajanjih za vstop v vladno koalicijo in ministrskih kandidatih. Hkrati bodo spregovorili tudi o razočaranju, ki ga je v stranko prinesel volilni izid, in odgovornosti vodstva zanj. Tako je pričakovati tudi razčiščevanje nekaterih očitkov in poskus strnitve vrst pred vstopom v vlado. Nezadovoljstvo se v stranki pojavlja že vse od volitev, ki so stranki prinesle le sedem poslanskih sedežev. Po volitvah je prav zaradi tega odstopil podpredsednik SD Jernej Pikalo z besedami, da ima sam visoke standarde politične kulture.

Pikalo po neuradnih informacijah STA pri svojem stališču do slabega volilnega izida stranke ni osamljen. Del stranke namreč meni, da bi moralo odstopiti vodstvo SD, k takšnemu premisleku pa bi lahko pripomogel tudi volilni izid podpredsednikov SD Matjaža Nemca, Andreje Katič in Dominike Švarc Pipan, ki niso bili izvoljeni v državni zbor. Tudi predsednica stranke Tanja Fajon je parlamentarni prag prestopila s šestim najslabšim izidom po absolutnem številu glasov med vsemi poslanci.

Dodatno se je zaiskrilo ob omenjanju Švarc Pipanove kot mogoče kandidatke za pravosodno ministrico. Nekateri so ji očitali, da se za to funkcijo pogaja mimo stranke, kar je sama v zapisu na facebooku označila za »mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst«. Ob tem je dodala, da se zapis ne nanaša na vodstvo stranke ter da ima predsednica Tanja Fajon njeno polno zaupanje.

Ne glede na kritike v stranki vendarle prevladuje podpora vstopu SD v koalicijo z Gibanjem Svoboda, Fajonova je v koalicijska pogajanja vstopila z mandatom kolegija predsednice stranke. Po neuradnih informacijah naj bi se v SD pogajali za štiri ministrska mesta, za zdaj pa naj bi bilo gotovo le, da se Fajonovi nasmiha mesto zunanje ministrice.

Predsedstvo SD bo danes določilo tudi časovnico internih postopkov za vstop v vlado.