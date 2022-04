Živali, ujeti za mrežo, brez hrane in vode

Na facebooku se je oglasila ljubiteljica živali, ki je zapisala, da se že štiri dni dogaja kalvarija glede reševanja dveh golobov, ko so na stavbi pri tržnici Moste zamrežili okna. »Že četrti dan zapored brez vode, hrane in brez izhoda,« je napisala jezna ženska, ki je sodelovala pri njunem reševanju. Čeprav so bili gasilci in policisti na terenu že dvakrat, mreže niso odstranili. Policisti namreč niso dovolili gasilcem intervenirati tako, da bi ti vstopili skozi lokal in pomagali živalim, medtem ko lastnik ni želel odstraniti mreže, ker to pomeni nepričakovane finančne stroške.

Pri PU Ljubljana so nam potrdili, da so z zadevo seznanjeni, a da v tem primeru niso imeli pooblastil za vstop v tuje prostore, saj pri zbiranju obvestil niso bili ugotovljeni elementi kaznivega dejanja. So pa policisti o primeru obvestili pristojne inšpekcijske službe s področja varstva okolja in živali.

Goloba sta bila ujeta na višini šestih metrov, zato jima ženska sama ni mogla priskrbeti hrane, so ju pa ponoči nahranili gasilci in jim tudi nastavili vodo, da sta imela dovolj moči za polet na svobodo. Kalvarija se je po nekaj dnevih in obisku inšpektorata naposled končala, ko je lastnik le omogočil dostop v poslovni prostor, da je lahko zunanji izvajalec odstranil mrežo, nam je sporočil upravljavec stavbe SPL, d.d. Tudi veterinarski inšpektor se je oglasil z odločbo, da se mreža nemudoma odstrani.

»Po prejeti prijavi je uradni veterinar danes na kraju dogodka opravil ogled in odredil ukrep. Predstavniku upravnika stavbe na naslovu Rojčeva ulica 18, 1000 Ljubljana (SPL d.d.) se je odredila takojšnja odstranitev mreže z oken prostorov, v katere sta se pred namestitvijo mreže skozi odprta okna zatekla goloba in bila tam ujeti že četrti dan. Izvajalci upravnika, ki so mreže namestili, niso vedeli, da so v prostoru golobi. Tja je prispel tudi lastnik prostorov, « so zapisali v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Omenjala tožbo

Ženska je v zapisu med drugim obtožila upravnika stavbe SPL d.d., da je odgovoren za postavitev mreže, ta pa je zagrozil s tožbo, če se bo mreža samovoljno umaknila. S SPL so nam sporočili, da sami niso zamrežili oken, temveč so na priporočilo Inšpektorata Mestne občine Ljubljana (MOL) in v imenu etažnih lastnikov zgolj izdali naročilo usposobljenemu zunanjemu izvajalcu za delo. Pojasnili so še, da pri reševanju golobov nimajo pooblasti, saj dostop do mesta, kjer sta bila ujeta, lahko omogoči izključno lastnik poslovnega prostora, prav tako je v pristojnosti lastnika prostora, da izda dovoljenje za morebiten prerez mreže. Kot upravnik dovoljenja za vstop v prostor niso dobili, za 'nasilni vstop' pa nimajo pooblastil. Poudarili so tudi, da niso nikomur žugali s tožbo, saj niso zahtevali postavitve mreže niti sodelovali pri njeni postavitvi.

