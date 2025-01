Drama v državnem zboru, Urška Klakočar Zupančič prekinila sejo

Na dopoldanski redni seji DZ je ob glasovanju o predlogu novele zakona o nalogah in pooblastilih policije poslanka Svobode Lena Grgurevič opozorila, da njena glasovalna naprava ni delovala. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zato sejo za pol ure prekinila. Po prekinitvi je pojasnila, da se je pokazala manjša pomanjkljivost.

Grgurevičeva je opozorila, da težav pri glasovanju v DZ niso imeli prvič. »Lahko bo kdaj prišlo do situacije, da bo en glas štel, in to je nedopustno,« je dodala.

Klakočar Zupančičeva je nato sejo za pol ure prekinila, po prekinitvi pa pojasnila, da so službe DZ preverile, ugotovile manjšo pomanjkljivost in jo odpravile. Poslance je prosila, da v primeru težav pri glasovanju nanje nemudoma opozorijo.

Cigler Kralj dobil opomin

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je nato Klakočar Zupančičevi in podpredsednici DZ Nataši Sukič (Levica) očital, da sta med glasovanjem izvlekli svoji glasovalni kartici. Pri tem se je skliceval na podatke z glasovalne liste.

Klakočar Zupančičeva mu je odgovorila, da to ne drži. »Če nič ne pritisnete in je kartica noter, zazna isto, kot da vas ni, tako da je bilo to, kar ste izrekli, laž in vam dajem opomin,« je dejala. Cigler Kralj se je nato Klakočar Zupančičevi in Sukičevi opravičil, ker da je napačno interpretiral glasovalno listo.

Ni bilo prvič

Na ponovljenem glasovanju je za predlog novele zakona glasovalo 50 poslancev, osem jih je bilo proti.

Novembra 2023 so v javnosti zelo odmevale tehnične težave ob glasovanju o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna. Glasovanje o dopolnilu so v DZ skladno s parlamentarno prakso ponovili, ker objavljen rezultat glasovanja ni odražal prave volje poslancev. Poslanci so nato dan kasneje ponovno glasovali le o tem dopolnilu.

Napaka se je po ugotovitvah strokovnjakov zgodila pri posredovanju rezultata glasovanja med strojno opremo in konferenčno-glasovalnim sistemom, je takrat pojasnila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.