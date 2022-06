Draga obnova stanovanja: Rekel je, da me bo stala okoli šest tisočakov, pa je sploh ni videl

Obnova stanovanja ali kopalnice je vselej nočna mora lastnika. Običajno z njo toliko časa odlašamo, da je prepozno in se stvari dodatno zapletejo. Iz leta v leto se je težje odločiti, da bi mesec ali dva v stanovanju gledali mojstre, kako razbijajo stene in mešajo malto ali lepilo, varijo vodovodne cevi ali kopljejo utore na steni visoko pod stropom, da bi položili živordeče plastične cevi za električne kable. Ker običajno nimamo izkušenj z gradnjo, za hobi pa ne hodimo po gradbiščih, si zares težko predstavljamo, da bodo delavci razsuto stanovanje spet kdaj sestavili v prenovljeno bivališče z novimi ploščicami, stikali in sodobnimi svetili.

Stroški predvidljivi

Pred obnovo se zastavlja zlasti vprašanje, koliko bo vse skupaj stalo. Nedavno mi je neka starejša gospa, ki je želela prenoviti 40 let staro kopalnico v stanovanju v bloku, potožila, da se kakšni mojstri norčujejo iz strank, saj ji je ceno kopalnice povedal kar po telefonu.

»Rekel je, da me bo stala okoli šest tisočakov, pa je sploh ni videl.« Naj povemo, da so cene prenove v resnici zelo predvidljive. Trenutna orientacijska cena za prenovo kopalnice je okoli 1000 evrov za kvadratni meter. To vključuje odstranitev starih in zamenjavo vodovodnih cevi, odtočnih cevi, menjavo električne napeljave, odstranitev ploščic in odvoz na odpad ter pripravo tlaka in stene za polaganje keramike. V omenjeno ceno je vključena tudi dobava keramike, umivalnika, vece školjke, tuša ... Po ogledu kopalnice ali stanovanja lahko mojster zelo natančno predvidi, koliko časa bo trajala prenova, koliko bo stala in kje bi bile lahko težave.

Trenutne cene prenove Vodovod: od 60 do 70 evrov na kvadrat Elektrika: od 40 do 50 evrov na kvadrat Gradbena dela, rušitvena dela in tlaki: od 25 do 40 evrov na kvadrat Pleskarska dela: 35 evrov na kvadrat Parket: od 40 evrov na kvadrat Vrata: približno 300 na kos, protivlomna od 800 do 1500 evrov Okna: od 10.000 evrov

Novo kopalnico lahko torej dobimo za šest tisočakov. Ob predpostavki, da ne fantaziramo preveč, kaj vse bi radi imeli, ampak nakupimo opremo nižjega srednjega razreda. Navadna armatura (pipa) za umivalnik lahko stane stotaka, lahko pa nekaj sto evrov. Vece školjka je lahko 60 ali pa 500 evrov, pa na zunaj ni prav velike razlike.

Težko si predstavljamo, da bodo delavci razsute prostore spet kdaj sestavili v prenovljeno bivališče. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Enako velja v primeru prenove celotnega stanovanja z elektriko, vodnimi inštalacijami, prenovo in beljenjem zidov, novimi talnimi oblogami, morda pride v poštev tudi menjava stavbnega pohištva, se pravi vrat in oken. Še lani je bila povprečna cena obnove stanovanja okoli 500–600 evrov na kvadratni meter. Torej bi za prenovo 70 kvadratov velikega stanovanja odšteli dobrih 40 tisočakov. Številka je za večino strah vzbujajoča, vendar je realna, v tem trenutku morda celo prenizka, saj so se materiali, surovine in oprema zaradi krize v Ukrajini podražili. Tako da danes pri prenovi stanovanja raje govorimo o 800 evrih na kvadratni meter.

Kaj nas lahko preseneti? Prvi problem so lahko stari ometi. Nič hudega sluteč začnemo v kopalnici in kuhinji tolči s stene stare ploščice, pa nam zraven odpadajo velike zaplate ometa. To pomeni, se je z leti presušil in odstopil. V tem primeru ves omet odstranimo in steno omečemo na novo, kar lahko podaljša prenovo kopalnice ali kuhinje za nekaj dni, hkrati pa tudi podraži. Bog ne daj, da začne omet odpadati tudi na hodniku in po sobah, ko poskušamo izdelati utore za elektro cevi. Če želimo zgledno opraviti prenovo, potem moramo stanovanje ometati na novo ali pa gole zidove obleči v suhomontažne knauf plošče. Cena enega ali drugega je podobna, slednja varianta je bolj sodobna.

Drugi problem so tlaki. Starejši bloki imajo lahko v tleh še lesene tramove in peščeno nasutje. Če želimo tla utrditi, moramo odstraniti deske in vse nasutje ter vliti tlake. To ob napačnem načrtovanju podraži in zelo zavleče prenovo.

Vse drugo je bolj ali manj predvidljivo, a si je pametno vzeti vsaj mesec za razmislek in posvetovanje z mojstrom, ki mu zaupamo.