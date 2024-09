Dr. Vesna V. Godina: Stanje v šolah je porazno, naš minister pa ima konkreten problem

Birokrati, ki vodijo Ministrvo za vzgojo in izobraževanje ali po domače ministrstvo za šolstvo, očitno ne zaznavajo, da se je v slovenski šoli nakopičilo toliko problemov, da ti zahtevajo takojšnje urgentne resne strokovne premisleke in rešitve. To je logično. Birokrati so birokrati. Za njih problem nastopi le, če kakšna birokratska procedura ne teče gladko. Vsebina jih ne zanima. Zato znaki, da je z vsebino nekaj močno narobe, zanje ne pomeni, da je treba kaj narediti. Ne, če na ravni vsebine reči škripajo, oni pač sprejmejo še eno birokratsko proceduro. In nato spijo dalje.

A ne glede na to, da birokrati z ministrom za šolstvo spijo dalje, se slovenska šola lomi pod realnimi problemi, s katerimi se srečuje. In ki zahtevajo takojšnje rešitve. V resnici bi bilo že včeraj prepozno ...