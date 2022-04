Dr. Vesna V. Godina: Imamo sistem, ki mlade spodbuja k iskanju bližnjic

Osebno sta mi bili najbolj zanimivi dve ugotovitvi raziskave. Prva zadeva dejstvo, da so učenci skozi pouk na daljavo pridobili manj znanja kot pri običajnem pouku. Drugo pa zadeva ugotovitev glede pričakovanj glede znanja: ta pričakovanja so bila s strani učiteljev namreč nižja. Tudi s tem dejstvom se pojasnjuje prvo omenjeno dejstvo: da imajo učenci in dijaki, ki so zaradi covida skoraj dve leti šolanja opravljali na daljavo, manjše znanje od njihovih predhodnikov. Ne morem reči, da so me ti rezultati presenetili. Sem pa zadovoljna, da so bili javno povedani. Saj je zdaj mogoče o njih razpravljati ... Preberite več na onaplus.si.