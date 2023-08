Slovenija v teh dneh slavi Ambroža Dulerja, uspešnega strojnika iz Pameč pri Slovenj Gradcu, ki zaposluje 50 delavcev, izdeluje najbolj zapletene konstrukcije, predvsem pa nadaljuje poslanstvo Dulerjevih, a ne samo poslovno, pač pa tudi humanitarno. Duler je namreč pred dnevi s svojo ekipo postavil 22-metrski most čez Mežo in s tem mnogim prizadetim Prevaljčanom omogočil prehod. Postavili so 2,5 metra širok most za pešce, s tem pa vzpostavili povezavo tudi z dotlej odrezano vasjo Leše. Ambrož Duler stoji na Dulerjevem mostu. FOTO: osebni arhiv »To je čisto majhna zmagica, saj nam je uspelo ...