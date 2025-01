Dodatna ambulanta spet odprta

S 1. januarjem letos so v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija zaradi preobremenjenosti zdravnikov splošne medicine zaprli ambulanto za neopredeljene. Brez zdravstvene oskrbe je tako ostalo približno 2300 občanov občin Idrija in Cerkno, ki so že dlje časa (nekateri več let) brez osebnega zdravnika. A so po desetih dneh nedelovanja vrata pacientom spet odprli. Dodatna ambulanta je namenjena pacientom, ki nimajo izbranega zdravnika in potrebujejo zdravstveno obravnavo.

Na zadnji 18. redni seji občinskega sveta so v Idriji svetnice in svetniki od direktorja ZD Idrija Tomaža Glažarja zahtevali odgovore na vprašanja, kdaj se bo dodatna ambulanta znova odprla in kakšna prihodnost se obeta glede novih družinskih zdravnikov. Glažar je pojasnil, da so na težavo s pomanjkanjem splošnih zdravnikov, ki sicer ne pesti le idrijske občine, pač pa tudi ostale na severnem Primorskem, opozarjali že leta.

Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija Foto: Bojan Tavčar

Direktor je dodal, da je bila odločitev o zaprtju nadomestne ambulante težka, a nujna, če niso želeli, da jim zaposleni zdravniki omagajo zaradi izčrpanosti. Večina jih je več kot dve leti delala tako v svoji ambulanti kot tudi v ambulanti nujne medicinske pomoči, dežurala ter se vključevala tudi v nadomestno ambulanto. Posamezniki so imeli več sto nadur na mesec, vsi zdravniki imajo poleg tega opredeljenih več pacientov, kot jim jih predpisuje zakon.

Podatki, ki jih je od vodstva zahteval svet zavoda, so pokazali, da so obremenitve zdravnikov splošne medicine v ZD Idrija velike – v primerjavi z drugimi zdravstvenimi domovi imajo tu nadpovprečno število opravljenih nadur, prav tako opravijo več obravnav. Zgolj eden od zdravnikov po besedah strokovnega direktorja pomaga v drugi zdravstveni ustanovi, preostali so vezani na matični zdravstveni dom.

Direktor zdravstvenega doma je poudaril

En zdravnik in ena zdravnica sta na koncu direktorju postavila ultimat – odpoved oziroma dolgotrajna bolniška odsotnost na račun izgorelosti ali pa reorganizacija dela. Glažar je dejal, da druge izbire kot zaprtje ambulante za neopredeljene ni imel. Kot je opozoril strokovni direktor ZD Idrija Miloš Simov, zdravniki zaradi izčrpanosti niti niso več mogli izpolnjevati kriterijev za takšno strokovno obravnavo pacientov, kot si jo ti zaslužijo. »Dve leti in pol je bilo za ljudi nadstandardno poskrbljeno,« je dejal Simov.

Nekaj težav bo zdaj rešila dodatna ambulanta, ki jo je ZD Idrija s 1. januarjem ministrstvo za zdravje znova priznalo, le da zgolj v obsegu 0,8 tima, torej 32 ur na teden. Ambulanta je že začela delo. Zagotovili bodo lahko štiri ure odprtja na dan, do konca januarja, ko bo na pomoč priskočila zdravnica iz Žirov, pa v celotnem obsegu. Urnik delovanja dodatne ambulante bo objavljen na spletni strani ZD Idrija, prav tako postopek opredeljevanja.

En zdravnik in ena zdravnica sta direktorju postavila ultimat – odpoved oziroma dolgotrajna bolniška odsotnost na račun izgorelosti ali pa reorganizacija dela. Simbolična fotografija. Foto: Voranc Vogel

Direktor zdravstvenega doma je poudaril, naj se v dodatni ambulanti opredelijo – to bo namreč potrebno, le da bo opredeljevanje potekalo na ambulanto, in ne na določenega zdravnika – tisti, ki res potrebujejo zdravniško pomoč. Število opredeljenih pacientov bo namreč omejeno, in sicer jih bodo zmogli vzeti dobrih tisoč.

Verjetno je, da se bo v Idriji ponovil scenarij iz Slovenske Bistrice, ko je več tisoč ljudi od jutra čakalo v vrsti za opredeljevanje pri novi zdravnici. Opredeljevanje v dodatni ambulanti bo namreč šlo po principu »kdor prvi pride, prvi melje«.

Pomanjkanje zdravnikov splošne medicine je že lani zarezalo v finančni načrt idrijskega zavoda, saj so leto 2024 zaključili v rdečih številkah. Natančne ocene direktor Glažar še ni mogel podati, predvideva pa najmanj 200.000 evrov minusa.

Zunanji sodelavci oziroma delo v dodatni ambulanti po podjemnih pogodbah bo ZD Idrija še bolj finančno obremenilo, direktor je pri tem omenil tudi številne zahteve, ki jih zavodom nalaga ministrstvo za zdravje: »Cel kup zahtev je prinesel zakon o kakovosti, zaradi katerega moramo zaposlovati nov kader, ga seveda tudi plačati, najemati zunanje svetovalce. Skrbi me tudi, da letos uredba poleg tega ne bo sledila spremembam plačne politike.«