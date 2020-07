Dobrot za piknike jim ne bo zmanjkalo!

Z dobrotami se bo lahko sladkal tudi njen dveinpolletni sin Lukas.

Del dobrot, ki jih je prejela Sandra, bo romal na prvi rojstni dan v družini, ko bo praznoval njen svak.

Slastno in priročno

Kaaj? Najprej mi sploh ni bilo jasno, za katero nagrado gre, potem ko ste omenili Slovenske novice, sem se pa spomnila.

Je že tako, da imamo včasih pač srečno roko, nemara se zvezde postavijo tako, kot je prav, ali pa so na delu celo kake višje sile, mogoče pa gre zgolj za čisto naključje. Nekaj od naštetega je bilo vsekakor na delu, ko smo iz kupa prijavnic za sodelovanje v nagradni igri Poletje s Slovenskimi novicami izvlekli prijavnicoiz Medvod.Mlada mamica, po poklicu farmacevtka, sicer rada sodeluje v nagradnih igrah, vendar v žrebanjih navadno nima sreče. Zato je bilo veselje, ko smo jo poklicali in ji povedali, da bo prejela naš bogati poletni paket, toliko večje. »Ko ste me poklicali, sem bila ravno s ta malim na avtobusu, peljala sem se v službo. In potem je bilo: kaaj? Najprej mi sploh ni bilo jasno, za katero nagrado gre, potem ko ste omenili Slovenske novice, sem se pa spomnila,« se smejeNagradne igre pa ni opazila v našem časopisu, ki ga sicer rada prebere, pač pa na facebooku. Med kopico čudovitih nagrad, ki jih podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Kotanyijem, Svilanitom in Učili International – Felixom, ji je v oči najbolj padel žar. Tega se je tudi ob našem obisku še posebno razveselila, saj načrtuje, da bodo z družino in prijatelji poletje izkoristili za čim več piknikov. Nekaj jih bo kar tako, za zabavo in veselje, priredili pa ga bodo tudi za kak rojstni dan. Če bo vreme piknikom naklonjeno (in korona ne bo prehudo divjala po naši deželi), morda celo za njenega, ki je na vrsti šele septembra. Vsekakor pa bo del dobrot, ki jih je prejela, romal na prvi rojstni dan v družini, ko bo praznoval njen svak.In s čim vse se bodo lahko sladkali Kovačevićevi na prihajajočih piknikih? Žejo bodo lahko gasili z napitki Dana, tudi z Danino limonado, pijačami Radenska, med njimi z Radensko z okusom po slastnem eksotičnem sadežu mangu. Za slane pregrehe bodo poskrbele vrečke slanih dobrot Chio, na primer omamni Chio Lentil chips z okusom po kisli smetani, ljubitelji sladkega pa bodo lahko na pikniku grizljali Kotanyijev dišeči jabolčni čips s cimetom. Ležanje v senci po slastnem obedu bodo popestrile napete ali romantične zgodbe knjig iz založbe Učila, elegantna Svilanitova brisača za plažo pa bo lahko služila za blazino, podlago ali pokrivalo.Seveda nismo pozabili na pršilo za sončenje Hawaiian Tropic in senčnik za avto, mojster pri žaru pa bo imel pri roki še komplet kuhinjskih brisač. Kje bo družina vse to uporabila, naj ostane skrivnost, lahko pa vam izdamo, da poznajo kar več zanimivih prostorov za piknik. Že v domačih Medvodah, kjer družina živi, se najde nekaj lepih krajev za mirno uživanje ob dobrotah z žara, še posebno ob bregovih obeh rek, Sore in Save, ki tečeta skozi kraj. A kot pravi Sandra, je piknik vedno odlična zabava, tudi če ga pripravijo kar doma, na hišnem dvorišču.