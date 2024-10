Dobrodelno kolesarili in hodili

Nekdanji vaterpolist, kikboksar in reševalec iz vode, 36-letni Saša Jovanović iz Kopra, je v službi vzel dopust in 22. septembra je s kolegom krenil na približno tisoč kilometrov dolgo pot dobrodelnega kolesarjenja in hoje od Kopra do vasice Bogetić v Črni gori, do samostana Ostrog. Z Vladimirjem Petrovićem sta s kolesoma začela v Žusterni, slepi prijatelj Slobodan Kesić in Dušan Petrušić pa sta se jima pridružila na zadnjih sto dvajsetih kilometrih pešačenja. Gore so premikali za 5-letnega Urbana Miroševiča, ki ima hudo nevrorazvojno motnjo, sindrom CTNNB1, in za malčke, ki trpijo za mišično distrofijo.

»Z lastnim denarjem jim nismo mogli pomagati, zato smo njih in starše podprli z dejanji,« je o motivu za ta junaški podvig za naš časnik povedal Saša, ki ima 12-letnega sina. Na pot, poimenovano 1000 kilometrov za otroški nasmeh, sta zaradi varčevanja krenila brez spremstva.

30.000 evrov so zbrali!

Prve kilometre iz Žusterne sta prekolesarila v družbi motoristov MK Kondor, ki so znani po dobrodelnosti. Spala sta v šotorih v spalnih vrečah z izjemo ene noči, ko sta brezplačno prenočila v apartmaju v hrvaški Kraljevici. V črnogorskem obalnem mestu Herceg Novi sta se jima pridružila Slobodan in Dušan, četverica je prepešačila zadnji kos poti, okoli 120 kilometrov do romarskega središča, ki leži na pol poti med Podgorico in Nikšićem na okoli 900 metrih nadmorske višine. Cilj jim je uspelo doseči, v samostanu so potem molili za otroke, ki potrebujejo pomoč dobrih ljudi.

»Želim si, da bi tudi na tak ali podoben način pomagali še drugi ljudje,« je povedal, ko se je vrnil v Koper, in še, da dobrodelnosti nikakor ni konec.

Saša Jovanović med vrtenjem pedalov proti Črni gori

V devetih dneh sta prekolesarila okoli 870 kilometrov. Zadnji kos poti je četverica prehodila v štirih dneh. Za slovenske otroke naj bi se na račun društva Palčica Pomagalčica steklo približno 30.000 evrov, je Saši povedala predstavnica društva Larisa Štoka. Prijatelji so, kot rečeno, zbirali za slovenske malčke in tudi za pet dečkov z dušenovo mišično distrofijo. Zanje naj bi ljudje na račun srbske humanitarne organizacije Fondacije Jedro darovali okoli 100.000 evrov.

Urbanova mati Špela Mirošević je za Slovenske novice strnila občutke družine. »Zelo hvaležni smo za to akcijo, ogromno nam pomeni, da je popolni neznanec šel na to pot in nam pomagal. Urban mu je pred začetkom podaril igračko pujso Pepo in upamo, da jo bo Saša vrnil, ko se bo Urban pripravljal na operacijo – za srečo in lepe spomine.«