Dobri Jože vesel, ker so zdaj pomagali njemu

Nad Novim mestom se je narisal lep dan. Tudi sonce je sramežljivo pokukalo. Nov dan, novo upanje. Tudi za 34-letnega Jožeta Pirha iz Novega mesta. Če ne bi bilo covida-19 in nove realnosti, bi ga z lahkoto srečali na sprehodu po mestu ali za volanom, kjer se izvrstno znajde, njegov zaščitni znak pa je rumeni punto, najraje ga parkira na Ulici Slavka Gruma in jo mahne v sosednji lokal na belo kavo. Sreba počasi in razmišlja. Zdaj je praviloma v stanovanju, spoštuje ukrepe in se bori dalje. Pa saj je bil boja vedno vajen, zato je številnim navdih! Od rojstva ima težave z gibanjem in hojo. Da so ...