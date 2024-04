Praznik slovenske gastronomije smo znova slavili v ljubljanskem Hotelu Slon. Gre za dogodek, ki na enem mestu poveže vse najboljše soustvarjalce slovenske gastronomske krajine in kulture, nekateri temu pravijo kar velesile. Gre za dogodek, ki je že šestič nagradil naše najboljše delavce v tej vedno bolj prestižni disciplini slovenskega turizma. Da se je to zgodilo, sta morala v naš svet vstopiti Mira Šemić, priznana sommelierka in prva dama našega vinskega sveta, ter Gault & Millau, francoski kulinarični vodnik, ki se sistematično in že desetletja dolgo ukvarja z ocenjevanjem restavracij ...