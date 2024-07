Gostišče pogorelo do tal, a lastniki ne počivajo

Znano slovensko gostišče iz Podkuma pri Zagorju Hiša domačih okusov Pr Čop je nedavno prizadel požar, ki ga je zanetila električna napeljava. Zaradi hitrega odziva in pomoči tako domačih kot sokrajanov in gasilcev se je končalo z veliko manj škode, kot bi se lahko sicer. Ogenj se na srečo ni razširil po vsem objektu niti ne po okoliških stavbah in poškodovan ni bil nihče. 30 EVROV bo vstopnina. Kljub temu jo je gostišče kar skupilo, po prvih ocenah za najmanj 40.000 evrov. »Najpomembnejše je, da se ni nihče poškodoval. Vse drugo bomo že, nekako bo šlo,« nam je povedala mama lastnika gostišč...