Do kredita po novem tudi tisti z minimalno plačo? Takšne so predvidene spremembe

Kreditna sposobnost se je tistim z najnižjimi prihodki zaradi dviga minimalne plače zmanjšala. Zato je vlada sprejela novelo, s katero bodo nedvoumno omogočili takšno izvajanje makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije za kreditiranje prebivalstva, na katere ne bo vplivala vsakokratna korekcija minimalne plače, temveč samo neodvisna ocena regulatorja.

»Banka Slovenije bo lahko po uveljavitvi predlagane spremembe zakona brez kakršnega koli dvoma določila tudi drugo merilo za presojo zneska, ki mora na mesečni ravni ostati kreditojemalcu, in sprejemala takšne makrobonitetne ukrepe, za katere bo ocenila, da so najprimernejši za slovenski bančni sistem, zadolženost prebivalstva in širšo bančno stabilnost,« je dejal minister Klemen Boštjančič. Koliko več bo zaradi tega kreditno sposobnih, Boštjančič ne more odgovoriti, saj to ni v rokah vlade. »Ne bi prejudiciral, kaj bo to konkretno pomenilo. Po razgovorih, ki smo jih opravili z Banko Slovenije, bo to omogočilo, da bodo ta limit spustili,« pojasnjuje Boštjančič.

Obvezno izdajanje in sprejemanje računov

Boštjančič se je dotaknil tudi ponovne obveznosti izdajanja in sprejemanja računov. Za to so se odločili, saj je analiza pokazala, da se je v letu 2022, ko ni bilo več treba izdajati računov v fizični ali elektronski obliki, izrazito zmanjšalo število izdanih računov. Primerjali so leti 2022 in 2019 in pokazalo se je, da se je v posameznih dejavnostih izrazito zmanjšalo izdajanje računov. Izstopajo frizerstvo, osebne, kozmetične storitve, avtomehanične delavnice in drugo ... »Padci so res veliki, od 17 do 30 odstotkov, in seveda ocenjujemo, da je razlog za to, da ni več veljala določba o obvezni izdaji in tudi sprejemanju računov,« pravi Boštjančič.

To je ekipa Boštjana Poklukarja

Novi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je predstavil svojo ekipo. Nedavno je bilo znano, da državna sekretarka ostaja Tina Heferle, zdaj pa je razkril še ostale:

državna sekretarka bo postala Helga Dobrin ,

, v.d. generalnega sekretarja na MNZ Erik Pagon ,

, v.d. generalnega direktorja Policije Senad Jusić in

in trije v.d. direktoratov: za področje migracij Matej Torkar, za upravno-notranje zadeve Urška Židan in za policijo in za druge varnostne naloge Gregor Hudrič.

Zakaj je zamenjal Boštjana Lindava na vrhu Policije? Minister je odvrnil, da ne razume ravno vprašanja, saj je vsem ministrom do sedaj bilo dovoljeno, da si oblikujejo svojo ekipo in tako je storil tudi on. Lindav še naprej ostaja v sistemu policije.

Spremembe za samozaposlene v kulturi

Prejšnji teden so na vladi sprejeli uredbo za samozaposlene v kulturi za dvig bolniškega nadomestila, zdaj so s sprejetjem uredbe odpravili dolgoročne negativne posledice epidemije za samozaposlene v kulturi, je dejala ministrica Asta Vrečko. »Delavke in delavci v kulturi, ki med epidemijo zaradi zaščitnih ukrepov niso mogli opravljati svojega dela v celoti, imajo sedaj možnost pridobiti ali uveljavljati pravico do plačila prispevkov za socialno varnost po prilagojenih kriterijih,« je pojasnila in dodala, da zvišujejo tudi dohodkovni cenzus za samozaposlene v kulturi.