Do junija ob delo več kot tretjina zaposlenih

V podjetju Dani AFC, kjer krojijo in obdelujejo usnje za sedeže avtomobilov višjega cenovnega razreda, bodo do junija letos zaradi poslovnih in ekonomskih razlogov odpustili okoli 75 zaposlenih. Skupno podjetje trenutno zaposluje 200 ljudi. Nihanja v zaposlovanju so sicer že nekaj let stalnica v tem slovenjgraškem podjetju.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal direktor slovenjgraškega podjetja v italijanski lasti Jožef Horvat, na poslovanje v avtomobilski industriji še naprej vplivajo zaostrene razmere na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in prav tako vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov.

Posledično se tudi v slovenjgraškem podjetju nadaljuje trend zmanjševanja naročil kupcev. Naročila se »po napovedih poslovnih partnerjev in glede na razmere na trgu daljše obdobje ne bodo dvignila na predhodni nivo«, je zapisal Horvat. Posledično se zmanjšujejo prihodki družbe, drugačne zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev in strank pa terjajo učinkovito prilagajanje trgu in razmeram v dejavnosti, je dodal.

V zmanjšanem obsegu

V podjetju tako že od novembra lani delajo v zmanjšanem obsegu, to je tri ali štiri dni na teden, in v manjših izmenah. Hkrati zaposleni koristijo sorazmerni del letnega dopusta oz. so jih že napotili na čakanje na delo doma. Delavcem, ki so imeli sklenjene pogodbe za določen čas, pa teh niso podaljšali.

Ker je projekt Audi Q8 decembra lani prevzel drugi dobavitelj, v slovenjgraški družbi že od januarja delajo zgolj v eni izmeni, hkrati so že v januarju nekaterim zaposlenim vročili odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Tudi ti ukrepi pa niso bili zadostni in po odločitvi lastnika so februarja začeli aktivnosti za stroškovno in kadrovsko prilagoditev dela in poslovanja družbe, je pojasnil Horvat. Tako so v družbi začeli postopke priprave programa razreševanja presežnih delavcev.

»Ugotavljamo, da bo v obdobju do junija 2023 zaradi poslovnih in ekonomskih razlogov prenehala potreba po večjem številu delavcev. Okvirno govorimo o skupno 75 zaposlenih,« je še sporočil direktor. Če se bodo razmere na trgu spremenile, pa se bodo ustrezno prilagodili.

Nihanja v zaposlovanju so sicer že več let stalnica podjetja Dani AFC, ki je v lasti italijanske skupine Dani. Slednja tudi dobavlja usnje slovenjgraški družbi. Zadnje večje odpuščanje skupno okoli 150 zaposlenih je v podjetju potekalo v letu 2021, nato pa so v začetku lanskega leta vnovič iskali delavce zaradi povečanih naročil podjetij Audi in Volkswagen.

Terenski organizator območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Podravje in Koroško Jaka Šilak je danes za STA povedal, da so bili z namerami podjetja glede odpuščanja seznanjeni konec februarja, v postopkih pa ne sodelujejo, saj niso reprezentativni sindikat v tem podjetju.

Preberite še: