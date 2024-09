Dišalo je po bencinskih in dizelskih hlapih, srečali so se lastniki terenskih vozil

Že osemindvajsetič so se v soboto, 31. avgusta, zbrali ljubitelji terenskih vozil iz Slovenije in tujine pod okriljem Društva A. R. O. Trnje. Na poligonu Gošče v Trnju pri Črenšovcih je dišalo po bencinskih in dizelskih hlapih, saj so pripravili srečanje in tekmovanje terenskih vozil, štirikolesnikov. Pomerili so se tudi najmlajši udeleženci s štirikolesniki ATU.

Kot je povedal predsednik Društva ljubiteljev terenskih vozil A. R. O. Trnje Jože Sarjaš, je bilo letošnje srečanje kljub vročemu vremenu nadvse zanimivo. Rdeča nit tekmovanja v off-road dirki je bil prikaz znanja, spretnosti in izkušenj v vožnji s terenskimi vozili na dobro pripravljenem poligonu, sestavljenem iz vzpetin in ravnega dela.

Tekmovali so na dobro pripravljeni progi.

28. dogodek je to bil.

Zbor na pumpi

Vsi tekmovalci so se zbrali na bencinskem servisu v Odrancih, nato so se odpeljali do poligona. Mimoidoči so lahko opazovali kolono vozil vseh vrst znamk in kubičnih moči. Na prireditvenem prostoru so lastniki svoja vozila postavili na ogled. Predstavili sta se tudi Slovenska vojska in policija, saj društvo z obema že vrsto let tesno sodeluje. Lastnike terenskih vozil so na srečanju tudi ozaveščali, kako pravilno in varno uporabljati oziroma voziti na cestah, drugih prometnicah ter poligonih. Za varnost tekmovalcev in obiskovalcev so skrbeli člani A. R. O. Trnje.

Tudi otroci so prišli.

Vojaška vozila so kajpada vzbudila veliko zanimanja.